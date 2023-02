Mert ahogyan elhurcolásával az emléknap dátumát adó Kovács Béla pécs–patacsi szülőházában tartott beszédében Hoppál Péter is felhívta rá a figyelmet, a történelem bizony hajlamos megismételni önmagát. És bár meggondolatlan politikusok szájából hallhattunk vért követelő megnyilvánulásokat is, a 21. század derekához közelítve nyilván nem a fekete autók újbóli hadrendbe állítása jelenti ezt. És nem is feltétlenül a történelem során gyakran követelt, ám soha meg nem valósított nagy, igazságos egyenlősdit hirdető kommunizmus képében.

A ma diktátorai sokkal rafináltabb álcával bújnak a köz érdekeit szolgálni látszó eszmék mögé; ráadásul a tömegek megtévesztésére soha nem kínálkozott ilyen kényelmes és hatékony platform, mint az internet. Félek, túl nagy a párhuzam a tőkét egykor még dönteni akaró, és a napjainkban annak mindenek fölötti hatalmát építő globalista új nagyurak immár háborút is kiprovokáló végső szándékai között – csak ma még hatalmasabb tömegek kaphatják a nyakukba a lerázhatatlan igát.