A még megmaradtak megmentésére soha vissza nem térő esélyt kínált ugyan 2010-es kultúrfővárosságunk, ám azt is sikerült elszalasztanunk. Pedig az óváros mélyén még ma is rengeteg kihasználatlan, omladozó, gyakran feltáratlan, többszintes, sőt, egymáshoz kapcsolódó pince húzódik, amelyeket megfelelő szándék, és igen, tőke befektetésével, garantáltan világra szóló turistaattrakcióvá alakíthatnánk.

Ehhez persze nem ártana először is egy valamire való városmarketinggel, a hétköznapok gyakorlatába is átültethető turisztikai koncepcióval előrukkolni. Hiszen a világörökség részeként tisztelt ókeresztény római emlékek mellett vendéglátóhelyekként, üzletekként, kiállítóterekként, vagy ki tudja, milyen más profillal új életre keltve a város középkori föld alatti világából is biztosan nemzetközi érdeklődésre számot tartó csodákat tárhatna a város a vendégek – és az itt élők – elé.