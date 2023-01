Közkinccsé kell tenni a nyugdíjasok kutyasétáltató nyugalmát, (...) a sör aranyló sátras, társas életét, a pécsi könyv, film, színház, zenefesztiváljait, (...) a zónakocsonyát kisfröccsel, az igazi kuplerájokat, a kocsmákat bádogpulttal, földpadlóval, amit vízzel kell locsolni…közakarat lehet a pécsi EXPO sikerének titka – ez szerepelt a 2006-ban elkészült létesítmény műszaki leírásában.

A költői, emelkedett hangvételű, kikiáltásszerű, manifesztumnak is beillő szöveg önmaga karikatúrája lett az évek során, s talán ha csak a papíron maradnak meg ezek a vágyak, óhajok, álmok, akkor csak mint egy jópofa ötleten merenghetnénk. De nem ez történt, megépítették és nem közakaratból, hanem saját politikai becs­vágyból. Ezért 15 éve folyamatosan szekrényből ki-kilógó szocialista csontvázként rémisztgeti a mindenkori városvezetéseket.

Persze, védekezhetnének azzal, hogy ja kérem, többet kellett volna költeni az épületre – no de mégis mennyit? Mert eddig az előző városvezetés kiköhögött már vagy 4–5 milliárdot az Expo után és a szocialista városvezetések mostani folytatói, a Péterffy Attila-féle rezsim is a saját bevallása szerint évente több tízmilliós mínusszal tudta csak üzemeltetni. Persze arra azért kevés a mentség, hogy egy éve már biztosan tudják, hogy kisebb szél hatására is szakadhat a ponyva, de azért több száz fős bulikat engedtek a házban, miközben prémiumokra kiosztottak 41 milliót egymás között.