A gyalogosok biztonságához nem fér kétség, hiszen egy autó bárkit pillanatok alatt kilapít, életveszélyes sérüléseket okozva. Gyerekként súlyos sérüléseket szenvedtem egy olyan balesetben, amikor parkoló kocsik közül szaladtam ki játék közben az útra: figyelmetlenség volt és nem is gyalogátkelőhelynél történt. Az autós nem tehetett róla, bizonyára megviselte a dolog; még szerencsém is volt, hiszen nem is az autó ütött el, hanem valójában én rúgtam bele oldalról az autóba. Anyagi kár nem volt, a bokám viszont kettétört. Tehát ismerem az autó kontra gyalogos szituációkat, de azt is, hogy mindig lényegesek a körülmények is. Nem mindegy, hogy a gyalogos hogyan viselkedik és az sem, hogy hol akar átkelni, illetve milyen amúgy is a közlekedési lehetőségek. És persze a másik oldalon sem mindegy, miként ülünk a volánhoz, hiszen egy hatalmas vastömeg felett ülünk, amely pillanatok alatt tud károkat okozni.