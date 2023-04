A szekszárdi diplomaátadóm után pedig Pécs lett az otthonom. A Zsolnay Kulturális Negyed pedig nem csak szórakozási, hanem oktatási helyszínné is vált számomra, hiszen itt helyezkedett el a tanszékem. Arról már nem is beszélve, hogy a negyed milyen fontos szerepet töltött be, hogy a pécsi kulturális élet megnyíljon előttem, hiszen kiállítások, hangversenyek, gasztronómiai és családi programok otthona is a város eme színes csodája. Azt is mondhatnám, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed egy igazi kincsesbánya, hiszen mindenki meglelheti itt azt, amit keres.

Megannyi emlék fűz ehhez a helyhez. Barátságok születtek és szakadtak szét, nevetések hallattak és könnyek hullottak, megnyílt előttem megannyi világ és mai napig nem tudok belépni a negyedbe úgy, hogy fel ne idéződne bennem egy-egy emlék.

Hogyha a belvárosból sétálva érkezünk a negyedbe, és belépünk valamelyik kapuján, akkor úgy érezhetjük, hogy egy teljesen más világba csöppenünk. Itt eltölteni egy kis időt egy igazi időutazás. Egyszerre érezzük a múltat, a jelent és a jövőt - olykor emlékekkel kiegészülve.