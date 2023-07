A tökéletes idézés és a pontos film meghatározásának igénye nélkül egy, az emlékeimben ma is élő mondattal indítanék: „Minden harcosnak megvan a maga nyögése.”

Igen, ez elég furcsán hangzik, de gondoljunk csak a különféle harcművészeti alkotásokra, amelyben egyes szereplők előszeretettel kiáltották, hogy HI-YAH! Ez egyértelműen menő volt, de aztán szépen lassan rájöttünk, hogy ez nem is annyira menő, hiszen miért akarnánk felhívni az ellenség figyelmét magunkra? A gyerekkori kinti nindzsajátékok megváltoztak, csendessé és lopakodóvá váltak. Árnyharcosokká váltunk, akiknek feladata a védelem volt. Mondanom sem kell, hogy igen jók voltunk a ravaszságban, a kémkedésben, és mindig győztünk.

A filmkészítők is előszeretettel emelték be alkotásaikba a nindzsákat. A 80-as években indult a nyugati hullámuk – elég csak a Tini Nindzsa Teknősökre gondolnunk. Aztán jelentek meg internetes játékokban, képregényekben, valamint 1997-ben elrajtolt a japán Sasuke műsor, amelyet több országban is, köztük Magyarországon is átvettek Ninja Warrior néven.