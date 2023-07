Idén már harmadik éve táboroznak a gyerekek Horgas Péter családjának vágotpusztai házánál, hogy kipróbálhassák a kötélpályákat, a kúszás-mászás mindenféle módját. Horgas Péter, a Ninja Warrior korábbi versenyzője évek óta edzi a gyerekeket a pellérdi edzőtermében, a NinjaPadlásban, nyaranta pedig Vágotpusztán, az erdőszéli pályákon gyakorolhatnak a táborba jelentkezők.

– Idén nyáron négy turnust szerveztünk, egyet az óvodás, kettőt az általános iskolás korosztálynak, egyet pedig a haladóknak, vagyis azoknak, akik már versenyre is járnak. Az ő táboruk a jövő héten lesz, és inkább az edzésekre fókuszálunk – mondta az ismert baranyai sportoló.

Itt nincs tévé, sem bármiféle kütyü, ami mostanság beszippantja az iskolás korosztályt, csak a pályák, a játékos mozgás, és az oxigéndús levegő. A Ninja Padlás Sportegyesület elnöke elmondta, a hozzá járó gyerekek között (és így a táborozó gyerekek között is) vannak nagyon bezárkózott, vagy vagány nagyhangú, nagyon aktív fiatalok is. Több szülőtől hallotta már, hogy valamely fejlesztő intézményből küldték hozzá a gyerekeket. Aki találkozott már Horgas Péterrel, vagy ellátogatott már a pellérdi terembe, azt biztosan nem lepi ez meg, hiszen – segítőjével, Szántó Zoltánnal – türelmesen, semmit nem erőltetve, hanem inkább bátorítva foglalkoznak a fiatalokkal. Zoltán egyébként a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, és gyermekpszichológus szeretne lenni.

– Én azt vallom, hogy nem feltétlenül kell egy embernek, vagy egy gyereknek élsportolónak lennie. Az a lényeg, hogy élvezze a mozgást

– fogalmazott Péter. A táborokban persze nem egész nap a köteleken és a fákon lógnak és másznak a gyerekek, az egy heti programba belefér egy kis falmászás egy pécsi teremben, egy délutáni lézerharc (ovisoknak játszóház), ezen kívül kirándulás és sok játék színesíti a napokat.

Lesz ottalvós nap is

Ezen a héten általános iskolások táboroznak Vágotpusztán, ahová Pécsről autóval viszik őket a táboroztatók. S bár a korábbi turnusban voltak 18-an is, most családias létszámban vannak: hét gyermek próbálgatja nap mint nap a feladatokat Péter és Zoltán segítségével. A pályákon napról napra bátrabban és ügyesebben gyakorolnak a fiúk, pihenésképpen pedig bunkert építenek, bújócskáznak, ipiapacsoznak, vagy szabályokat fektetnek le maguknak és társaiknak, hogy ki mit mennyi idő alatt teljesítsen. A következő héten egyébként egy éjszakát kint is alszanak sátorban a táborozók, s elképzelhető, hogy jövőre minden turnusban lesz egy-egy ottalvós nap is.