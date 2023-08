Az Orfűi-tó nem csak egy élmény, hanem egy életérzés, aminek több tényezője van, az én egyik kedvencem – hiszen mi magyarok imádunk enni – az orfűi sült hekk savanyú uborkával, tartármártással és finom kenyérrel. Nem telhet el úgy nyár, hogy legalább egyszer ne enne az ember valamelyik büfében.

Az életérzést erősíti az is, hogy Orfű egy közösségi hely is. Programok sokasága – Fishing on Orfű, OrfűiFitt Pécsi-tó Átúszás és Körbeúszás, Jeges Újévi csobbanás – hozza össze helyieket és nem helyieket is.