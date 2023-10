Böszörményi Gyula író egyszer azt írta: A méz tömény napsugár, sűrű, cukor, kacagtató szeretet. Ezt a mondatát kiegészíteném azzal, hogy egészségbomba. Ebbe az istenek eledeleként is emlegetett édes adományba, annyi minden belefért, ami jó. Ősszel fogyasztani pedig még inkább kiváló.

Tartalmaz kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot, cinket, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamint is. És annyi mindenre jó: immunerősítő, sebfertőtlenítő, baktériumölő, kedvezően hat az izomzatra, köztük a szív­izomzatra, jót tesz az emésztésnek, és tisztíja a vért is.

Azonban ahhoz, hogy továbbra is legyen méz – itt jön a tanulság – szükségünk van a méhekre. Óvjuk, és ne pusztítsuk el ezeket a teremtő művészeket.