Ilyen volt a burgonyabogár, amely Európába, Liverpoolba valószínűleg Texasból érkezett meg a 19. század végén, míg a harlekinkaticákat a 20. században biológiai fegyverként vetették be a levéltetvek ellen, de az ázsiai színes katicák olyan falánkok voltak, és olyan gyorsan szaporodtak, hogy visszaütött a biológiai fegyver. Poloskákból is több fajta van, az elmúlt években Nyugat-Európa és az Egyesült Államok mellett hazánkban is egyre hívatlanabb vendégekké váltak az ágyi poloskák. A második világháború után csaknem felszámolták a kártevő terjedését, amely mára újra terjed. A terjedésében – több külföldi fertőtlenítő cég képviselője szerint – a turizmus a felelős. Az emberek szállodákból, hotelekből hordanak szét ágyi poloskákat a világban.

A legújabb előfordulása az ágyi poloskának Franciaországban van, a helyi Poloskakutató és Ellenőrző Intézet közleménye szerint az ágyipoloska-fertőzöttség szintje nagyon magas.

A világ kitárult előttünk, de ezzel megnőtt a fertőzések, vírusok, élősködők veszélye, ezért fontos a higiénia, amit a covid-időszak alatt mindenki nagyszerűen elsajátított.