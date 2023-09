Az első filmet 1977-ben mutatták be a mozikban, Csillagok háborúja címmel. A film gyorsan népszerű lett, majd az első filmet két folytatás követte: A Birodalom visszavág (1980), illetve A Jedi visszatér (1983). A Star Wars-trilógiát hatalmas siker övezte, így a film később tovább folytatódott, Baljós árnyak, A klónok támadása, Az ébredő Erő, Az utolsó Jedik, Solo: Egy Star Wars-történet, Skywalker kora. Nemcsak a mozivásznat hódította meg a Csillagok háborúja, hanem képregényben is sikeres volt, sőt a játékpiacot is bevették a Jedi-lézerkardok, illetve a kis Star Wars-figurák.

Szombaton nemcsak gyerekek látogattak el a Zsolnay Negyedbe, hogy részt vegyenek a Star Wars Napon, hanem középkorúak, sőt nyugdíjasok is. Az idősek megfiatalodtak, amikor beléptek a Zsolnay Negyedbe. Mondhatjuk, a Star Wars Nap felért egy időutazással, vagyis visszatérve a Nietzsche-idézethez, jó volt látni, hogy minden felnőttben egy játszani vágyó gyermek rejtőzik.