Elszaporodtak a kis sörfőzdék hazánkban, ennek köszönhetően nagy divatja lett a habos italnak, a kézműves sörnek. Az egyik hazai kézművessörgyártó be is mutatja a fázisokat a sör készítésnek a honlapján: malátaroppantás, daralás, cefrézés, komlóforralás, erjesztés, szűrés. A kis sörfőzdék nem tudják, nem is akarják felvenni a versenyt a nagy sörcégekkel. A lényeg, hogy termékeik piacra kerüljenek, ezáltal söreik ismerté váljanak.

Ha úgy vesszük, a jó italnak, így a sörnek is kell a reklám. Kis túlzással élve, az egész világ ismeri a müncheni Oktoberfestet, ahol a habos ital, a sör szerelmesei találkoznak. Mivel Oktoberfestre nem mindenki tud eljutni, így gondoltak egyet a mecseknádasdiak, és megrendezték a maguk kis Oktoberfestjét. Egy dologra nagyon kell vigyázni, ügyelni: a mértékre, mert alkoholt lehet inni, élvezni, de csak kis mennyiségben.