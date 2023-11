A testmozgás jótékony hatással van az egészségünkre, és sok betegség megelőzésében és gyógyításában is szerepet játszik, valamint az agyműködést is serkenti. Ezzel a mondattal nem lehet vitába szállni, hiszen közelről tapasztaltam az, hogy a rendszeres testmozgás, hogyan segített fitté tenni egy közeli hozzátartozómat nem csak testileg, hanem szellemileg is. És ez jelenleg is így van, mert egy-két edzőteremben töltött óra után az aktív mozgás beépült a mindennapjaiba.

A mai világban nem tudom, hogy mennyire nehéz rávenni a fiatal korosztályt, hogy sportoljon valamit, de biztos vagyok benne, hogy vannak jó páran, akiket ösztönözni, motiválni kell, hiszen ebben a virtuális világban, lehet inkább ülne otthon a számítógép előtt, és játszana.