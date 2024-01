Két olyan embert is bemutattunk, akikből ez az érzés sugárzik: egy fiatal színművésznőt, aki vidáman tekint előre, sikerei ellenére is kedvességgel, közvetlen vidámsággal fordulva mások felé. Valamint egy kilencven esztendős nyelvész, egykori egyetemi oktató, akit aztán megtépázott rendesen az élet, ő azonban nem hagyta el magát, még szépkorúan, az idősotthonban is igyekszik kihasználni a napokat, megtalálni az örömteli pillanatokat, s szellemileg is karbantartani magát.

Rengetegen keresték már a hosszú élet titkát, amelyet csak részlegesen sikerült körülhatárolni, s bár ez rendkívül összetett és bizonyára nem is egészen megfejthető, az bizonyos, hogy hangsúlyos tényező az, ha tudjuk, sodródjon elénk bármifajta kihívás, képesek leszünk megbirkózni a helyzettel.