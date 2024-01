Minden év decemberében megfogadjuk, hogy jövőre mindent előre bevásárlunk karácsonyra, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen berohannunk a bevásárlóközpontokba, boltokba, ahol olyan tömeg van, hogy a sorban állás akár egyórás is lehet. Azonban a sok ember az üzletekben nemcsak az év utolsó hónapjára jellemző, hanem az elsőre is, azaz januárra. Nem is kell magyarázni, hogy miért, hiszen biztos vagyok benne, hogy mindannyiukkal előfordult már, hogy egy-egy ajándékot vissza kellett vinni valamilyen ok miatt, ami ruha esetén lehet mérethiba, elektromos szerkezetnél a nem megfelelő működés, de sokan a kapott könyveket is visszaviszik.