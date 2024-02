Élő jazzkoncertet hallgatva, ami Pécsen elég sokszor adott – Metronóm Jazz Klub programsorozat, Pécsi Jazz Napok –, ez a gondolatmenet mindig végigszalad bennem. Először az, hogy a zene az kell, amit ez a város meg is ad, de ha nem is, akkor is hallhatjuk a zenét, még ha az a beszűrődő kinti forgalom hangja, ami összekeveredik a kinti szél hangjával, a madarak csicsergésével.

Rengeteg stílus származik a jazzből, és rengeteg társ- és alműfaja van. Viszont a jazz szerintem egy olyan műfaj, ami mindenkihez illik, csak meg kell hallani benne a szépséget, ami magával ragadja a hallgatót. Ez a szépség pedig szerintem maga a szabadság.