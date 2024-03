Hogy miért szerencse? Mert azt nem árt tudni, a vaddisznó ok nélkül nem támad. Például sokkal jobban fél az embertől, mint az ember tőle. Kicsinyeit védve viszont előtör belőle az anyai agresszió. A kutyák pedig zsigerből megtámadják, és azt már vadász ismerősömtől tudom, hogy ilyenkor többnyire nem négylábú kedvencünk kerül ki győztesen a küzdelemből.

Szóval a vaddisznócsaládot tisztes távolból meg lehet csodálni, de magára maradt süldőt simogatni, odacsalogatni magunkhoz nem szerencsés, mert egészen biztos, hogy ott van valahol a mamája is. A vaddisznók tehát élik az életüket, most például kifejezetten keresik a mindennapi betevőt, s gyönyörködni szabad a természet e tüneményében, de beavatkozni az életükben kimondottan veszélyes.