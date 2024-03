A vaddisznó, mely általánosságban fél az embertől kicsinyeit védve agresszív viselkedést mutathat. Az állat Magyarország teljes területén előfordul, így például a Mecsekben is találkozhatunk vele.

Az erdőkben már születnek a vaddisznók malacai

– Néhány napja, a Mecsekben futás közben vettem észre néhány kismalacot. Észleltem a veszélyt és még mielőtt az anyakoca odaérhetett volna gyorsan elhagytam a területet. Szerencsére most nem volt velem a kutyám, akit általában vinni szoktam magammal

– fogalmazott egy baranyai hobbifutó.

Mit tegyünk, ha vaddisznóval és malacaival találkozunk?

Nagyon fontos, hogy nem szabad letérni a kijelölt turistaútról. Ha már megtörtént a baj, szembe találkozunk az anyaállattal ne tegyünk hirtelen mozdulatokat. A szakértők szerint, a legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy minél hamarabb, minél messzebbre megyünk az adott területről. Ugyan a kismalacok aranyosak, s ha látszólag egyedül is vannak az erdőben, ez szinte soha nincs így. Mindig a közelben van az anyakoca, aki nagyon veszélyes lehet az emberekre (s akár a kutyákra), ha a kicsinyeit védi.

Mint arról korábban is többször beszámoltunk, nem csak az utak mentén találkozhatunk szarvassal, vaddisznóval, az állatok a kiskertekbe is gyakran betérnek. Ebben az esetben is jobb ha távolságot tartunk az állatoktól.

Változtak a kártalanítási összegek

Az Országos Magyar Vadászkamara honlapján számolt be róla, hogy 2024. március 1-től változtak az afrikai sertéspestis elleni védekezés során alkalmazott állami kártalanítási összegek egyes tételei. Így például a diagnosztikai célú elejtés esetén a mintavételért járó díj egyedenként 7000 Ft-ra emelkedik, az elhullott vaddisznók gyűjtőhelyre szállításáért a díj 10 000 Ft-ra emelkedett. Fertőzött területen az állománygyérítés érdekében elrendelt diagnosztikai céllal elejtett egyedek után a kártalanítás egységesen 20 000 Ft-ra változott, függetlenül a vaddisznó súlyától, ivarától és korától. Nem fertőzött területről a hús értékesíthető.