Mintegy ötszázötven adag meleg ebédet visznek ki a megyében ünnepek alatt szolgálatot teljesítő mentősöknek és háziorvosoknak a Baranya Segít Program keretében – jelentette be Őri László a szerdai sajtótájékoztatóján Pécsen, a Tüzér utcai mentőállomáson.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, a szolgálatot teljesítő mentősöknek, és az ünnepeket ügyeletben töltő háziorvosoknak december 24-én, karácsony első és második napján, valamint szilveszterkor és január elsején is meleg étellel kedveskedik a megyei önkormányzat.

Őri László köszönetet mondott minden egészségügyben dolgozónak azért a megfeszített munkáért, amit a járvány alatt és az év minden napján a baranyai emberekért végeznek.

Dr. Princz János, a háziorvosok megyei kollegiális vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, több mint tíz helyen lesz háziorvosi ügyelet a megyében, amit közel negyvenen fognak ellátni.

Dr. Buda Péter az Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) Dél-dunántúli Régió Regionális igazgatója felidézte, hogy az elmúlt évben hatalmas teher hárult a mentősökre, hiszen a napi esetszámok mellett a mintavételekben is részt vettek a dolgozók.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, ha valaki nem volt olyan állapotban, hogy a mintavételi ponthoz elmenjen, akkor a mentősök mentek ki a tartózkodási helyére. Az OMSZ regionális igazgatója kifejtette, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy párhuzamos mentőszolgálatot fel kellett állítaniuk, tehát annyi autóval és személyzettel kellett számolniuk csak erre a feladatra naponta, mint amennyi a járvány előtt volt szükséges.

– A járvány már a tavalyi évben is nagyon megviselte a mentő szolgálatot, nagyon sok plusz munkát hozott, ez idén sem volt máshogy – mondta.

Dr. Buda Péter elmondta, természetesen az is a mentősök feladata volt, hogy a koronavírussal fertőzött betegeket a kórházba szállítsák, ezért megfelelő védőfelszerelésről is kellett gondoskodniuk a bajtársaik számára. Ilyenkor az autókat utólag fertőtleníteni kellett, ami szintén többlet feladatot jelentett, ráadásul a a szervezett járműparkon felül további autókat is munkába kellett állítaniuk emiatt.

A regionális igazgató az összes mentős nevében megköszönte a segítséget a Baranya Megyei Önkormányzatnak.