Kötbért is számolhat a szolgáltató cég, ha kizárjuk a leolvasót

Nyílt fórumot szervezett a minap a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület a Tettye Forrásház Zrt.-t érintő fogyasztói kérdések megvitatása, tisztázása kapcsán.

A tájékoztatón a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége (LAKTÁSZ), illetve közös képviselők és lakók vettek részt, a Tettye Forrásház Zrt.-t pedig a szolgáltató fogyasztóvédelmi referense, az ügyfélkapcsolati osztályvezető és a közös képviselői kapcsolattartó képviselte.

A tájékoztatón a Tettye Forrásház felhívta a figyelmet a még cserére váró mellékvízmérőkre. Mint elhangzott, az év vége előtt két hónappal még mintegy ezer mellékvízmérő gazdája nem gondoskodott vízmérője cseréjéről. A szolgáltató munkatársa elmondta, hogy azokat a mérőket, amelyekre egyéni számla készül, a jogszabályok szerint nyolcévente cserélni kell. Ha a tulajdonos ezt elmulasztja, a mérő elveszíti hitelességét, a felhasználó egyéni szerződése pedig automatikusan megszűnik. A késve indított cseréket a szolgáltató szakemberei csak kapacitásuk függvényében tudják végrehajtani az idei évben.

A kiemelt témák közt szerepelt a tartozások kezelése, megelőzése is. Ebben szintén főként a társasházban élők érdekeltek, hiszen a felhalmozott egyéni tartozások – és az emiatt az egyes lakókkal felmondott egyéni mellékszolgáltatási szerződések – a társasházi elszámolásokra is hatással lehetnek.

Nagy Emil, a LAKTÁSZ megyei elnöke elmondta, a fórumon sem ők, sem a megyei fogyasztóvédelmi egyesület nem támogatta azt, hogy a tartozások behajtását a társasházra terheljék. Hiszen ezzel a rendesen fizetőket terhelik, akik nem tehetnek arról, hogy az egyik lakó nem fizet. Javaslatuk szerint ugyanúgy, mint a hulladékszállításnál, legyen ez is adó módjára behajtható. Ezt a Tettye Forrásház nem támogatta. Emellett változás még, hogy az évi kétszeri leolvasás egyre módosul.

Ennek kapcsán a szolgáltató együttműködést kér a fogyasztóktól, és lehetőség van arra, hogy bizonyos időszakokban – például huzamosabb ideig tartó külföldön való tartózkodás miatt – módosítást kérjenek.

Fontos és sokakat érintő változás az is, hogy amennyiben a lakó nem engedi be a mérőolvasót, akkor a szolgáltató kötbért is számlázhat, ennek összege pedig egyéni fogyasztók esetében háromezer forint. Mint Nagy Emil elmondta, kifogásolt az is, hogy negyedévenkénti mérőolvasásért külön kell fizetnie a lakónak. Ehhez ugyanis kormányrendelet szerint joga van a fogyasztónak, vagyis kérheti a negyedévenkénti leolvasást.

– Általánosságban elmondható, hogy javultak a szolgáltatók ügyfélszolgálatai, vagyis a hozzánk fordulók véleménye szerint az ügyintézésre kevesebb panasz érkezik – mondta Horváth Lászlóné, a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke. A szervezet bizonyos rendszerességgel minden szolgáltatóval szervez fórumot, ahol az érdekképviseletek, a lakók, a fogyasztók elmondhatják észrevételeiket a cégeknek.

A tapasztalatok szerint az E.ON-ra szinte egyáltalán nem panaszkodnak a fogyasztók. Elmondható azonban, hogy a lakók sokszor nincsenek tisztában a saját kötelezettségükkel és a szolgáltató jogaival. Az egyesülethez az utóbbi évben nagyon sokan fordultak a szemétdíjszámlázás kapcsán, ez azonban országos probléma, nem helyi szolgáltatót érint. Az elmúlt időszakban szintén megtöbbszöröződtek a kereskedelmi ágazat szabálytalanságai kapcsán érkezett panaszok.