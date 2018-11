Mielőtt megérkezik a tél, álomutazásra viszik a város díszeit

Az enyhe őszi időjárásnak köszönhetően csak a közelmúltban kezdték el vízteleníteni a szökőkutakat, illetve elszállítani a fagyérzékeny növényeket a pécsi közterületekről.

Az elmúlt napokban tapasztalható hajnali fagyközeli hőmérséklet már nem kedvez a szabadtéri vizes látványosságoknak, amelyeket általában ilyentájt készítenek fel a télre. A belvárosi szökőkutakból általában először leengedik a vizet, leszerelik a kifolyókat, majd megtörténik a kitakarításuk is.

A BIOKOM Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint idén két ütemben zajlott a víztelenítés, október 22-23-24-én folyamatosan, valamint október 29-30-31-én dolgoztak a cég szerződött alvállalkozói.

Többek között a Citrom utcában található Tüke kutat, illetve a Kossuth téren található csobogókat is deszkákkal fedték be, azonban a Szent István téri, vagy a Széchenyi téri szökőkutak esetében erre nem volt szükség. Ennek oka, hogy ezek nem fagyveszélyes burkolattal vannak ellátva, így a felületek jól bírják az olykor zordabb téli időjárást is.

Több tízezer virág díszíti megyeszékhelyünket, a főéren már megszokott pálmák, leanderek, jól illeszkednek Pécs mediterrán hangulatához, az időszakosan kiültetett tulipánok, árvácskák igazi díszei közterületeinknek.

De mi történik ezekkel a hideg beálltakor?

A városüzemeltetési cég megkeresésünkre azt a választ adta, a közterületi dézsás növények túlnyomó többsége fagyérzékeny, legalábbis a tartós mínuszokat nem vészelik át dézsában. Ezen növények többsége leander és pálma, de akad köztük valódi babér, Abelia, Photinia és valódi olajfa is. Hogy jövő nyáron is városunk díszei lehessenek, hamarosan egy temperált csarnokba szállítják a nagyméretű dézsákat, ahol fagymentesen, állandó ápolás mellett telelhetnek.

Jó helyen vannak a teleltetőben

A növények átmeneti helyén, a teleltetőben hasonló gondoskodás szükséges, mint a szabadban, így nagy gondot fordítanak a szakemberek a megfelelő mértékű öntözésre, a szükséges növényvédelemre. Néhány dézsa télen is kint maradt, például a Király utcában, melyekben magyal, tiszafa, babérmeggy, borókák díszelegnek. Emellett októberben kiültettek a közterületi virágágyásokba 21000 árvácskát és 34000 hagymás növényt. November első felében pótolják a rózsaágyakat, így mintegy 500 rózsatő kiültetése kezdődik a napokban.