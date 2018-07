Nehéz a döntés, vigyük-e az ebet

Az év nagy részében a gazdik természetesen megoldják az ebek elhelyezését, azonban a nyári szünetben, amikor a család több hétre elutazik – akár külföldre – akkor kezdődnek a problémák.

Nem túlzás azt állítani, ma már minden második háztartásban van kutya, néhol nem is egy, sokan kettő-három négylábút is tartanak.

A kertes családi házakban viszonylag könnyebb megoldani, hogy pár napra magára hagyjuk a kutyát, ha van rá mód, ilyenkor kérjünk meg egy ismerőst, szomszédot, – akit állatunk is ismer – hogy gondoskodjon az ebről a nyaralásunk idejéig.

Azonban lakásban ez már bonyolultabb, hiszen naponta többször kell sétáltatni a kutyát, és az sem elhanyagolható, hogy magányos kedvencünk sokszor sír, vonyít, ezzel zavarva a szomszédokat. Tehát ha lakásban tartjuk az ebet, választanunk kell, vagy magunkkal visszük a nyaralásra, vagy egyéb alternatívát keresünk.

Jó megoldás lehet a kisállatpanzió, ahol meghatározott napidíjért vigyáznak kisállatainkra. Baranya megyében több panziót is találhatunk – például Berkesden vagy Szederkényben – ezek költsége a kutya méretétől és a tartózkodás idejétől is függ. Átlagosan 1700–1900 forint a napidíj egy állat esetén. A kutyákat kinti vagy benti kennelekben helyezik el, etetik, és sétáltatják is őket.

Nyugat-Európában teljesen elfogadott az a nézet, hogy a kutyákat szinte bárhová beengedik a gazdival. Ez a szemlélet egyre terjed hazánkban is, így gyarapodik azoknak a szálláshelyeknek, strandoknak a száma, ahol szívesen látják a négylábúakat is. Így a megyénkben élők is egyre szívesebben viszik magukkal a kutyájukat belföldi és külföldi útjaikra.

Nem árt tudni, a határon túli kutyás nyaralás esetén kötelező kiváltani az azonosításhoz szükséges állatútlevelet, melyet az állatorvosnál igényelhetünk. Ebbe a könyvbe bekerülnek a tulajdonos, és az állat alapvető adatai, a mikrochip száma, az utolsó veszettség elleni voltás dátuma, illetve az utazás előtti kezelések időpontjai is.

Ami biztos, a kutya a gazdája mellett érzi legjobban magát, a legtöbbjük imádja a vizet, és a szabadban eltöltött időt. Így ha olyan szálláshelyet találunk, ahol a kutyákat is szívesen látják, ne habozzunk, nyugodtan vigyük magunkkal kedvenceinket is.

Az út során is óvjuk a kutyát!

A több órás utazás a kutyák számára is megterhelő. A kellemetlen helyzetek elkerülésére ne etessük az ebet egy-két órával indulás előtt, ugyanakkor vizet korlátlanul biztosítsunk számára. Gondoskodjunk a friss levegőről és sose hagyjuk állatainkat egyedül az autóban, főleg meleg időben.