A Pornhub a világ talán legismertebb felnőttoldala, amiről már nagyjából mindenki hallott, s többnyire legalább egy pillanatra, akarva vagy akaratlan belebotlott. Immáron azonban bárki, aki Utah-i IP-címről próbálna hozzáférni a weboldalhoz, nem láthatja többé még kezdőlapját sem, hanem egy videót kap, amelyen Cherie DeVille felnőtt előadóművész, a Felnőtt Előadók Érdekvédelmi Bizottságának tagja elmagyarázza, miért is nem tudja felkeresni az oldalt.

Utah államban 2023. május 2-án lépett hatályba az a törvény, amely előírja a nézők életkorának személyi igazolvánnyal való ellenőrzését az internetes pornográfiát szolgáltatók számára.

Erre válaszul a Pornhub, a világ egyik legnagyobb pornográf oldala mostantól teljesen blokkolja a hozzáférést a Utah-i IP-címekről, és az imént említett videóra irányítja az érdeklődőket.

A balhé alapja az „SB0287: Online Pornography Viewing Age Requirements” nevű törvény, amelyet a Kongresszus elfogadott, és Spencer Cox kormányzó aláírt. A jogszabály arra kötelezi a „káros” pornográfiát szolgáltatókat, hogy a videók megtekintését csak a néző életkorának ellenőrzése után tegyék lehetővé.

A „káros pornográfia” fogalmát is rigorózusan meghatározza a törvény. A merev jogászi fogalmazás tilt mindent, függetlenül attól, hogy élőszereplős, animációs vagy más rajzolt technikáról van szó, s a simogatástól kezdve a legválogatottabb érintkezési formák – itt nem részletezendő – aprólékos felsorolásáig tételesen felemlít minden örömszerző megoldást.

Mivel érvel Cherie DeVille felnőtt előadó a felnőttoldal helyén betöltődő filmben?

„Amint azt Ön is tudja, Utah tisztviselői megkövetelik, hogy igazolja életkorát, mielőtt hozzáférést kapna webhelyünkhöz” – mondja. „Bár az önök biztonsága fontos számunkra, a személyi igazolvány minden alkalommal történő megadása, amikor fel akar látogatni egy felnőtt platformra, nem hatékony megoldás a felhasználók védelmére, sőt, veszélybe sodorja a gyermekeket és az azonosítással az Ön magánéletének biztonságát is kockáztatja.”

A Pornhub eszközalapú életkor-ellenőrzést szerencsésebbnek tartana, kihagyva az adott személy nevesített azonosítását.

Először 2023. januárban Louisiana államban hoztak olyan törvényt, amelyik a webhelyeket teszi felelőssé a „kiskorúakra káros tartalomért". Más államok, így Arkansas is követték a példát.

Utahban sok követője van a Members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza) egyháznak, a „mormonizmusnak”, s a „Mormon könyve” szentírást használják. A Kongresszus tagjainak többsége is hívő. Előírásaik között szerepel a „Szűziség törvénye”, amely kimondja, hogy „csak házasságkötés után szabad szexuális kapcsolatot létesíteni”.

2016-ban a Utah állam képviselőháza határozatot fogadott el, amely szerint „a pornográfia közegészségügyi válságot jelent”. Ekkor Jeffrey R. Holland, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja (ez az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza második legmagasabb vezetői szervezete), a pornográfiát olyan járványokhoz hasonlította, mint a madárinfluenza, a kolera, a diftéria, és a gyermekbénulás. Ki kell irtani! – mondta.

Cox kormányzó kemény álláspontot képvisel: aláírt egy törvényt, amely előírja a gyártóknak, hogy minden Utah államban értékesített okostelefont és tabletet csakis pornótartalom-szűrőkkel árusíthatnak.

Todd Weiler állam szenátor a VICE Newsnak elmondta, hogy felvették a kapcsolatot az utahi McDonalds-szal. Kérésére a gyorséttermi lánc állítólag már tűzfalak beállítását fontolgatja a utahi éttermekben, hogy megakadályozza vendégeiket a pornónézésben, miközben eszik Big Mac-eiket.

Utah egyike annak a 31 amerikai államnak, amelyek nem taníthatnak fogamzásgátlási információkat az iskolákban. Az állami egészségügyi tantervük egyik kiemelt célja, hogy a hallgató megtudja, „a házasság előtti szexuális absztinencia és a házasságkötés utáni hűség hozzájárul az általános jóléthez".

Szakértők szerint az életkor-ellenőrzés nem védi hatékonyan a gyermekeket, és a pornográf tartalmakra irányuló igényeket egyszerűen áttereli más, kevésbé biztonságos helyekre az interneten. Ráadásul az adatmegadás kikényszerítésével a felnőtteket teszi ki a személyazonosság-lopás, a személyes adatok feltörése és a zsarolás kockázatának. Mióta törvényt meghozták, Utahban rendkívül népszerű téma lett, hogy VPN-nel (virtuális magánhálózatokkal) miként lehet egyszerűen és ingyen kikerülni a felhasználók lakhelyének beazonosítását.

Egy tanulmányból kiderül, hogy Utah több pornót fogyasztott, mint bármely más amerikai állam. Pedig a PornHub 2014-es, ingyenes regionális fogyasztási tanulmánya szerint csak a 40. helyen áll az Egyesült Államokban.