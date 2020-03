Kijárási tilalmat vezettek be, mire a rabok tömegesen szöknek ki Brazíliában (videó)

A hatóságok pontos számról egyelőre nem tudtak beszámolni, arra hivatkozva, hogy még összesítik az adatokat. A helyi média potenciálisan ezer rabról tett említést, aki négy börtönből szökött meg. Egy meg nem erősített hitelességű, a közösségi médiában terjedő videófelvételen az látszik, ahogy az egyik létesítményből fogvatartottak hosszú sora távozik.

Sao Paulo állam büntetés-végrehajtási hatósága úgy nyilatkozott, hogy engedetlenség történt a börtönökben, mielőtt a fegyintézményeket lezárták volna.

#Brazil: Hundreds of prisoners escape #SãoPaulo jail ‘and hold guards hostage’ in revolt over coronavirus crackdownhttps://t.co/tUe4MNs7kv#COVID2019

Riot police were filmed trying to regain control of one of the prisonspic.twitter.com/NuUG09ZLgr

