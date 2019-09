Nem lesz szegényes a kínálat bulifronton a hétvégén

Kiváló partik elé nézünk, változatos stílusok gyönyörködtetnek mindenkit az előttünk álló napokon. A 30y szabadtéren játszik Pécsett, nyílik egy új hely is a városban.

A Káptalan Kert szeptember közepén is megmutathatja, mennyire jó szabadtéri bulihely, ugyanis a 30Y érkezik egy várhatóan fergeteges koncerttel, ráadásul az amúgy főként színházi helyszínen a székek sem lesznek már útban, így mindenki egy jót táncolhat szombaton este. A pécsi zenekarnak idén jelent meg új lemeze, melyet a helyi közönség most élőben is meghallgathat.

A Pécsi Estben pénteken este a latinos életérzés kedvelői gyülekezhetnek, bár a Spanish Fever nevű műsort a külföldi hallgatók szervezik, de bárki táncolthat Revolution és Dj Vish muzsikáira. Másnap a MegaHits Party érkezik, hogy felrobbanjon a szórakozóhely. A világ legnagyobb slágerei csendülnek fel Budapest egyik legmenőbb lemezlovasa, Kecsoh révén.

Nem sokáig marad üresen a Breuer Marcell sétányon található szórakozóhely, ugyanis a hétvégén Raktár néven újranyílik a létesítmény a Tudásközpont szomszédságában. Pénteken este BSW és Szecsei is fellép és izzítja a hangulatot az új helyen. A Pécsi Sörházban sok magyar retró sláger mellett, a legjobb mai magyar zenékkel és előadókkal is várják a mulatni vágyókat pénteken. Ugyanezen a napon a Trafikban a Luxfunk buli hozza el a legpengébb funky, hiphop és R’n’B zenéket.

Pénteken elektronikus zenei csemegepult várja az érdeklődőket az Orfűi Malmoknál, több tucatnyi fellépő kínálja meg ütemeivel a különleges zene szerelmeseit két helyszínen is. Szombaton este az Amperbe a Badgirls hármasa érkezik, amely formáció több mint másfél évtizede a hazai elektronikus zenei élet állandó szereplője. Jó pár emlékezetes pécsi fellépésük volt már, várhatóan most sem lesz másként.

Akár Bizottság-hétvégének is nevezhetnénk az előttünk álló napokat a Szabadkikötőben: 13-án Wahorn András is köszönti mágikus szaxofonjátékával a 60 éves (rövid ideig szintén Bizottság-tag) Weber Kristófot, egy nappal később pedig ef. Zámbó István lép a színpadra. A Happy (Dead) Band a 80-as évek közepe óta létezik, repertoárjukon egyaránt megtalálhatóak Bizottság és Neurotic dalok, Miles Davis kompozíciók, és természetesen az „ízléstágító” saját szerzemények.

Komlón a Zrínyi klubban ismét megdörrennek a hangfalak, a pécsi Siberia zenéjére lehet rockolni, a banda hozza a formáját és a legkiválóbb heavy metal feldolgozásokat.