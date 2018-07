Nézzünk szét, milyen bulikon lehet kicsit lazulni a környéken!

Míg a klubok jó része lassan nyári szünetre vonul, visszavonhatatlanul elkezdődött a szabadtéri programok és a fesztiválok szezonja. Ezen a hétvégén talán az időjárás is kegyes lesz, így nem lehet akadálya, hogy kirúgjunk a hámból. A megyénkben illetve régiónkban mindenki találhat kedvére való szórakozási lehetőséget.

Bulizni mindenhol lehet, ennek jegyében a korábbiakhoz képest mi is alaposabban körbenézünk a régiónkban, milyen lehetőségeket kínál július első hétvégéje. Baranyából is hagyományosan sokan választják a Balaton déli partját, ahol már zajlik a hétvége, sőt az év egyik legnagyobb fesztiválja, a Balaton Sound Zamárdiban. A pécsi származású nagyágyúk (Punnany Massif, Halott Pénz) fellépésein már ugyan túl vagyunk, de ma este az albán származású angol világsztár, Rita Ora borzolja a kedélyeket dekoratív megjelenésével és pompás R&B-s, popos dalaival. Őt követi a Nagyszínpadon a holland dj csodagyerek, Martin Garrix. Vasárnap Axwell & Ingrosso, Big Sean és Martin Solveig lesznek a húzónevek. És hogy mit kínál még az ország vezető elektronikus zenei fesztiválja? Rengeteg napfény mellett akár partihajózást, a legcsinosabb lányokat (és persze srácokat), egyedi dekorációval, teraszokkal díszített bárokat, sőt aki akar, még gyúrhat is a parton személyi edzőkkel.

Néhány kilométerrel arrébb, Siófokon a Balaton Plázson az egy korosztállyal idősebbeknek kedveznek, ugyanis a Piramis játssza a 70-es évek második felének, és a 80-as évek elejének hihetetlenül népszerű rock slágereit szombaton este. Ezen a napon a Fonyódhoz közeli Lengyeltótiban a fantasztikus hangú, egykori NOX-os Péter Szabó Szilvia koncertjén biztosan felejthetetlen élményben lesz része a közönségnek.

Aki viszont nem mozdulna ki a megyéből, annak is van jó hírünk, mert lesz néhány nívós koncert Baranyában is. A hagyományos Mozsgói Kakasfesztiválon nem aprózták el a szervezők a könnyűzenei programokat. Azon túl, hogy a szombati délután folyamán fellép például LL Junior vagy Opitz Barbara, vasárnap pedig Bódi Guszti vagy Zoltán Erika, azért az igényesebb zenék hívei is örülhetnek. Szombaton ugyanis a Blahalousiana hozza el soul rockos dalait, másnap Rudán Joet pedig a Beatrice követi.

Pécsett találunk olyan klubot, amely az utolsó attrakcióját tartja az őszi szezonig. A Club Fashionről van szó, amely 12 órás non-stop bulival zárja az évadot szombaton. A Pécsi Estben is speciális buli jön, a mindig nagyot durrantó Rock The City csapata Pasim Nincs (Itthon) címmel kínál felejthetetlenül fülledt éjszakát a legnagyobb slágerekkel ezen a napon.

A Burock Bárban Darálók koncert jön szombaton este, ahol Lajos Laci az 50. születésnapját ünnepli és a saját zenekara után vendégül hív olyan zenészeket, akik a több mint 30 éves zenészpályán meghatározó személyek voltak számára.