Nyárindító gamernapot tartottak az Expo Centerben

Június 15-én tartották meg Nyárindító Gamernap elnevezésű eseményt, amelynek főszervezője a Vizuál Tipp – Rendezvénytechnika volt, illetve informatikai partnerük a Digistar Kft. is besegített a szervezésbe. Nemcsak a gamerek érezhették jól magukat a programon, hanem a sportrajongók is, a helyszínre ugyanis Rubint Réka is ellátogatott.

Szombaton délelőtt körülbelül ezer fiatal játszott a gépeken az Expo Centerben a nyárindító gamernap alkalmából. Nem csak a fiatalok, de szüleik is kíváncsian próbálgatták ki a játékokat, volt Xbox, 17 különböző számítógép, és a Digistar Kft. jóvoltából különféle termékeket is kiállítottak az eseményen. Nagy sikert arattak a színes, világítós számítógép házak és több gamer széket is kipróbálhattak az érdeklődők. Voltak virtuális valóságot bemutató kiállítók is, ahol az anyukák is szívesen hadonásztak a virtuális szemüveggel a fejükön.

Czobor Zsigmond, az esemény egyik szervezője szerint leginkább az általános iskolás és a gimis fiatalok körében népszerű gamernek lenni, sok gyerek játszik otthon is nap mint nap ezekkel a játékokkal, s az ilyen eseményeken szeretik megmutatni tudásukat is. Ezt pedig meg is tették, a programon League Of Legends mérkőzéseket is tartottak, ahol 5v5 és 1v1 kategóriában indultak a bátrabbak, akik kiállhattak három népszerű videós, Zsozéatya, Kiss Ádám, és Ruben ellen. A nyertesek pedig büszkék lehettek magukra, hiszen nem csak nagy tapsot, de oklevelet is kaptak a győzelmükért.

A kiállításon egy óriási, négy méter hosszú vásznon lehetett lövöldözős, illetve autós játékokkal is játszani, ami szintén felkeltette a látogatók érdeklődését. A szünetekben tombolázhattak is, egészen késő délutánig volt tele a színpad előtti rész játékosokkal. Aki esetleg nem fáradt volna el a nagy játszmákban, az Rubint Réka hatvanperces kemény edzésén is részt vehetett, és egészséges életmódot bemutató kiállítást is megnézhetett.