Törnek-zúznak a monstrumok az Expo Centernél (videó)

Még ezen a hétvégén szórakoztatja a közönséget az Expo Centernél az XXL Monster Truck Show. A 23 éve indult szórakoztató kaszkadőr show keresztbe kasul bejárta már az országot a sok év alatt, de a környező országokban is megfordultak már. Apa-fiú programnak tökéletes, hiszen ilyen Monstereket nem minden nap láthat az ember.

Peszeki Zoltán, a speaker, azaz a show hangja lapunkkal néhány kulisszatitkot is megosztott a show-ról, például azt, hogy a monstrum járgányok 90 százaléka saját építésű, a legújabbat, a Hummert tavaly év végén fejezték be. Nagy vágyuk volt, hogy építsenek egy Hummert is, melynek egyelőre nincs pilótája, így a közönség állásában gyönyörködhet benne. A szétzúzott autókat legtöbbször helyi bontóból szerzik be, egy hétvége alatt 16-25 roncsot fogyasztanak el. Szokták viszont mondani a közönségnek, hogy ha valakinek van otthon egy roncs autója, odaadhatja nekik, ők elmennek érte, és ha ilyen sorsot szánt neki a gazdája, valamelyik show alatt szívesen összezúzzák.

A kaszkadőrök pedig, akik szórakoztatják a közönséget: Martin, az egész show mozgatórugója, aki a hátán hordja a műsort. Adrienn, Martin jobb keze és a közös fiuk, a mindössze 14 éves Martin Junior, akinek már van saját Monster Truck-ja is, a Jaguar Monster pilótája és már harmadik generációja ennek a családnak. Martin Junior már beleszületett ebbe a világba, gyakorlatilag a génjeiben hordozza a kaszkadőrködést, együtt mozog, együtt él a produkcióval és a profikkal, ő is tör, zúz. Steve, a két jobb kezes autószerelő (bár ő maga nem szereti ezt a megnevezést) a Monster Truckok működéséért felel, emellett a Mack-nek a pilótája, Kulman Miklós, Mikeyboy, a neves motoros kaszkadőr, illetve Sir Daniel és Tommyboy, a breakesek, akik különböző meghökkentő akcióikkal rendszeresen lefagyasztják a közönséget. És persze a hangulatért felelős Peszeki Zoltán, a show hangja.

– Az XXL már 23 éve tapossa a roncsokat, a Fekete Mamba a 2000-es évek elején készült, a Police és a Mack két évvel ezelőtt épültek, tavaly előtt pedig a Jaguar – mondta Peszeki Zoltán. Apróbb gondok, műszaki problémák szoktak adódni a gépekkel, de ezt két műsor között mindig meg tudják oldani, illetve a téli időszak a nagyobb szervizekre is elég. Borulás, rossz mozdulat, vagy félrelépés viszont a show 23 éve alatt még soha nem fordult elő, hiszen a pilóta mindig pontosan tudja, meddig mehet el, hogy ez ne következzen be.

Aki a hétvégén lemarad a show-ról, annak két évet kell várnia, akkor jönnek ugyanis legközelebb a Monsterek és profi pilótáik Pécsre a látványos szórakoztató műsorral.