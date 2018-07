Olvasóink többsége a székely vicc csattanójára tette voksát

Olvasóinkat ezen a héten a medveinvázióval kapcsolatban kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mi lesz velünk, hogy visszatérnek hazánkba a medvék?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezen a héten a Magyarországon az utóbbi hónapokban hatalmas szenzációt, és némi riadalmat okozó medveinvázióval kapcsolatban vártuk olvasóink szavazatait. Nézzük hát az eredményeket.

Legkevesebben, csupán szavazóink 14%-a voksolt az „Újra divatba jön a medvecukor” tézisre. Úgy gondoljuk azért történhetett így, mert olvasóink többsége már nem emlékszik a bocskorszíjként is ismert, édesgyökeret és ánizsolajat is tartalmazó édességre, melynek túlzott mértékű fogyasztása ráadásul magas vérnyomást is okoz.

Hátulról a második helyre került az „Utcát neveznek el Maci Laciról” voksajánlat. A 21%-ot magáénak tudható kijelentés azt sugallja, hogy utcáinkat olvasóink nem neveznék át, még akkor sem, ha a Yellowstone Nemzeti Park leghíresebb lakójáról van szó.

31%-ot kapott a „Nincs mese, készülhetünk a krónikus mézhiányra” kijelentés. Nincs itt min csodálkozni, a hasunk sok-sok mindennél fontosabb, a mézet pedig szeretjük.

Első helyre a „Mindenki megtanulja magát halottnak tettetni” csattanó került, a voksok 34%-át szerezve meg a nagy vetélkedésben. Csattanó, hiszen azon székely viccből származik, amely így szól: „ Mit csináljak komám, ha megtámad a medve? Tettesd halottnak magad. Ejsze, de honnan kerítsek öltönyt meg koporsót?”

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / Volodymyr Burdiak