A statisztikákkal foglalkozó Gracenote elemzése szerint az argentinok előtt - akik Szaúd-Arábiától 2-1-re kaptak ki a csoportkör nyitányán - 2010-ben a spanyolok tudtak annak ellenére diadalmaskodni, hogy elveszítették első találkozójukat, a La Roja akkor a svájciakkal szemben maradt alul 1-0-ra.

Ez volt a harmadik vb-döntő, amely 11-esekkel dőlt el, 1994-ben a brazilok az olaszokat, 2006-ban pedig az olaszok a franciákat múlták felül ilyen módon.

Az argentinok a végső sikerig tartó útjuk során nyolc gólt kaptak, ennél többet csak az NSZK válogatottja szedett össze 1954-ben, amikor 14-et, abból pedig csak a magyarok elleni csoportmeccsen nyolcat.

Ez volt az első olyan vb-döntő, melyen mindkét csapatban egy-egy játékos egynél több gólt szerzett, Lionel Messi kétszer, Kylian Mbapéé háromszor talált be. A hétszeres aranylabdás Messi a vb-k történetének hatodik játékosa, aki egy torna hat mérkőzésén is betalált Just Fontaine (1958), Jairzinho (1970), Toto Schillaci (1990), Davor Suker (1998) és Ronaldo (2002) után.