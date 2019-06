Nő a szállodák népszerűsége

A magyarok legnagyobb része a hoteleket és az apartmanokat részesíti előnyben, ez derül ki egy 2019-es utazási szokásokról készített felmérésből.

A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös, 2019-es utazási szokásokról készített felmérése szerint idén a válaszadók 67 százaléka szállodát, 54 százaléka apartmant választ az utazása során. A tavalyi kutatáskor még mindkét szállástípust az ideinél alacsonyabb arányban választották a magyarok, 63 illetve 48 százalékban.

Ezzel párhuzamosan a magánlakások kibérlésének népszerűsége csökkent: ezt 2019-ben a megkérdezettek 14 százaléka választotta, míg egy évvel korábban még 17 százalékuk szállt meg magánlakásban vagy szobában.

A szálláshely kiválasztásának szempontjai is változtak tavaly óta: a legfontosabb továbbra is az elhelyezkedés és az ár, de az elmúlt évhez képest fontosabbá vált az akadálymentesség és a wellness is.

A felmérés szerint az emberek 95 százaléka utazott kikapcsolódás céljából az elmúlt egy évben: a válaszadók háromnegyede belföldön, 55 százalékuk pedig külföldön töltött pihenéssel legalább pár napot.

A külföldre utazók körében a legnépszerűbbek a szomszédos országok voltak, a válaszadók 63 százaléka jutott el közülük valamelyikbe. Dél-Európába 41, míg Nyugat-Európába 37 százalékuk utazott. Ázsiában és Skandináviában csak minden tizedik ember járt, ennél is kevesebben repültek Amerikába vagy Ausztráliába a kutatás szerint.

A Bónusz Brigád online felületén 2019 első 5 hónapjában közel 17 ezer utazási bónuszt értékesítettek, ennek 60 százaléka belföldi, 40 százaléka külföldi utazás volt.