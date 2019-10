Kelendőek a baranyai autópálya e-matricák

Idén nyáron országosan 4,6 millió e-matrica talált gazdára: júniusban 1,2 millió, júliusban több mint 1,6, augusztusban pedig több mint 1,7 milliót vásároltak az emberek – számolt be lapunk kérdésére az adatokról a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., mint hozzátették, jóval több fogyott mint tavaly.

Megkeresésünkre a cég Üzleti Intelligencia Osztálya közölte, Baranya megye esetében a három nyári hónapban összesen 1839 darab e-matricát adtak el, amelyből mindössze 37-et vásároltak külföldi rendszámú autóra. A nyári hónapokban eladott megyei e-matricák darabszámát tekintve így Baranya megye az utolsó előtti, 15. helyen áll, ám így is 16 százalékos növekedés tapasztalható, ugyanis 2018-ban 1590 darab megyei e-matricát értékesítettek. A legtöbb vignetta Pest megyében, közel 90 ezer, a legkevesebb Veszprém megyében (760) talált gazdára.

Baranyában a legtöbb e-matricát a D1 kategóriában adták el. Mint megtudtuk, a matricák 96,9 százalékát viszonteladóknál, jellemzően benzinkutakon vették meg az autósok. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felhívja az autósok figyelmét az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalra, amely az egyetlen olyan elektronikus felület, ahol csak a matrica árát kell megfizetni a vásárláskor. Máshol a felszámolt kényelmi, illetve tranzakciós díj több száz forint is lehet.

A megyében a nyári hónapokban közel 1,8 millió járművet ellenőriztek útdíjfizetés szempontjából a kamerák és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkatársai.

A havit keresik leginkább

Arányait tekintve a legnagyobb mértékben a motorosok havi matricája nőtt, számolt be róla a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., darabszámban több mint harminc, bevételt tekintve közel huszonnégy százalékos növekedés volt tapasztalható. A heti (10 napos) matrica helyett ugyanis mindinkább a havi matricát részesítik előnyben a motorosok. Hasonló a tendencia az autósok körében is: a cég Üzleti Intelligencia Osztálya szerint a heti (10 napos) matrica helyett ma már egyre többen a havi országos, vagy az éves megyei matricát választják. Ennek tudható be, hogy míg a heti matricából öt százalékkal kevesebb fogyott, addig a havi országosból tizenhat, az éves megyeiből tizenhárom százalékkal több kelt el. A „leghúzósabb” hónapnak most is az augusztus bizonyult: az eladott e-matricák száma meghaladta az 1,7 milliót.