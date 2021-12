Szerdán délelőtt közleményt adott ki a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság mely szerint az elsődleges elemzések szerint valódi az a felvétel, amelyen egy nagytestű fekete macskaféle látható Kiskunhalas határában. A rendőrök bejelentés alapján, a korábbi felvételen látható területtől nem messze megjelölt helyszínen az egyenruhások a ragadozót nem találták, azonban valószínűsíthetően a nyomait igen. Ennek és a szakemberek véleményei alapján egy fekete párduc lehet a videofelvételen - írja a baon.hu.

Nemcsak a halasiakat, de az egész országot élénken foglalkoztatja, hogy a város szélén, a Szegedi út közelében egy ipari kamera egy nagytestű fekete színű macskafélét rögzített.

A rendőrök, a helyi mezőőrök megerősített szolgálattal kutatják a feltételezett vadállat nyomait a társhatóságokkal, helyileg illetékes vadásztársasággal és a természetvédőkkel együttműködve.

A Szegedi út közelében több állattartó telep is működik, van, ahol birkákat, másutt marhákat tartanak, de számos tanya is van, ahol a disznók mellett baromfikat is nevelnek.

Csonka Jenő a tulajdonosa annak a tanyának, amely mellett a szántóföldön haladva vette fel az ipari kamera a nagytestű fekete macskafélét, amiről mostanra kiderült, fekete párduc. A nyolcvanas éveiben járó férfi egy birkát és egy disznót tart a tanyán és egy macska is van a ház körül.

– Semmit nem tudok arról a vadállatról. A kocsmában voltam, amikor az ismerősök, mesélték, hogy az én tanyám környékét mutogatják mindenhol a tévében – mondta el érdeklődésünkre az idős férfi, aki igencsak meglepődött a történet hallatán. Azt mondta, hogy azóta már többször is felkeresték a rendőrök és a mezőőrök, de nekik sem tudott többet mondani. Jenő bácsival együtt jártuk be a kertje végén a szántóföldet, hátha a nagymacska nyomaira bukkanunk, de nem találtunk semmit.

A szomszédos tanyán élő férfinél is érdeklődtek a rendőrök. Név nélkül elmondta, hogy nem igazán hisz ebben a történetben. – Ha a környéken lenne egy ilyen hatalmas vadállat, annak nyoma kellene, hogy legyen. Több állattartó telep is működik a közelben, egyik helyen birkát, a másikon marhákat tartanak és sok a baromfi is a környéken, de sehonnan nem jelezték, hogy tűntek volna el állatok, vagy szétmarcangolt tetemek kerültek volna elő. Márpedig egy ekkora jószágnak, azért enni csak kell valamit – magyarázta a férfi, aki szerint, ha meg is fordult a környéken az említett macskaféle, már biztos, hogy messze jár.

A videó közzététele óta több bejelentés is érkezett a rendőrségre, azonban azok közül csak egyet lehetett a keresett állathoz kötni.

Ezen információk alapján a kiskunhalasi rendőrök azonnal a megjelölt helyszínre mentek, ami a korábbi felvételen látható területtől nem messze volt. Az egyenruhások nem találták a ragadozót, azonban valószínűsíthetően a nyomait megtalálták a helyszínen – közölte a rendőrség szerda délelőtt. A rendőrök a társszervekkel együtt a külterületen élőket folyamatosan tájékoztatják a vadállattal kapcsolatos információkról. Arra kérnek mindenkit, hogy értesítsék a térségben élő – többek között internetet nem használó – hozzátartozóikat az esettel kapcsolatban.

Ember közelében élhetett a párduc

Tokovics Tamás a Kecskeméti Vadaspark ügyvezető igazgatója szerint a videofelvételen látható állat nyugodt viselkedéséből arra lehet következtetni, hogy ember közelében volt.

– Általában ezek a nagymacskák, ha tenyésztőnél is vannak, egy embert el tudnak fogadni, azonban, ha találkozik egy számára idegen emberrel, akkor már úgy fog viselkedni, mint egy vadállat. Ezért nem érdemes a közelébe menni – magyarázta a szakember, aki elmondta, hogy a párducok nagyon jól rejtőzködnek, sőt fára is nagyon jól mászik, a zsákmányát felviszi a fára és ott fogyasztja el. A ritkábban lakott tanyás térségekben bukkanhat fel, baromfit, kutyát, macskát, vagy különböző vadakat ejthet el zsákmányként, ezért érdemes az állatokat zárva tartani.

– Ha megjelenik a vadállat a tanya körül, senki ne próbálja elkergetni, ne kiabáljon rá, hanem vonuljon biztonságos helyre és azonnal hívja a rendőrséget. Ha fedezékből van lehetőség telefonnal fényképet készíteni az állatról, az hasznos lehet a szakemberek számára, de semmiképp ne akarjunk szelfit készíteni, mert az akár végzetes is lehet – fűzte hozzá.

Nem lesz könnyű befogni

Both Zoltán vadállatbefogó szerint élve fogó ketreccel, vagy altatólövedékkel lehet majd befogni az állatot, ahhoz azonban mindenféleképpen szem elé kell, hogy kerüljön. A szakember szerint az állat akár 40-50 kilométer távolságra is elcsatangolhatott az elmúlt egy hét alatt. Véleménye szerint illegális tartásból származhat, mert tudomása szerint Kiskunhalason környékén nem adtak ki veszélyes állattartásra engedélyt. Az is biztos, hogy nem a távol-keleti országokból szerezték be az állatot, mert az biztos lebukás lett volna, feltehetően valamely környező ország valamely cirkuszától juthattak hozzá még kölyök korában.