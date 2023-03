Ezzel kialakult a Sziget nagyszínpadának teljes fellépőlistája, emellett számos további izgalmas előadó koncertje is nyilvánossá vált az augusztus 10-től 15-ig tervezett fesztiválra.

A folk-rock brit világsztár csapata, a Mumford & Sons legutóbb 2018-ban lépett fel a Szigeten, az amerikai rapper, Macklemore egy évvel később. Utóbbi néhány hete jelentkezett új szólóanyagával, a Ben-nel. Lorde, a dream pop/indie pop/elektronika területén világsztár státuszt elért új-zélandi énekesnő először jön Magyarországra. Royals című dala 2013-ban azonnal a Billboard Hot 100 élére ugrott, ezzel ő lett a legfiatalabb listavezető. A kislemez két Grammy-t kapott, első albuma, a Pure Heroine pedig több mint egymillió példányban kelt el világszerte. Második anyaga, a 2017-es Melodrama szintén listavezető volt az Egyesült Államokban, 2021-ben megjelent harmadik lemezét, a Solar Power-t idén világkörüli turnén mutatja be.

A hiphop vonalat erősíti a Szigeten a Z generáció kedvenc előadója, Yung Lean. A svéd rapper tavaly lemondott fellépését pótolja. Kollégája, a brit Loyle Carner harmadik, Hugo című lemezével érkezik, mellett Lazza, Bizzey, Josman, Mezzosangue és Call Me Karizma is az európai hiphop felhozatalt erősíti a Szigeten.

Szintén új albummal, a Desire, I Want to Turn Into You-val jön sokak nagy kedvence, Caroline Polachek amerikai énekes-dalszerző, és élő show-val érkezik a brit előadó, SG Lewis is. Jön továbbá a norvég énekesnő, Girl in Red, aki a már korábban bejelentett sztárfellépő, Billie Eilish előtt lép fel.

A tánczene keményebb stílusaira, főleg a hardstyle-ra és a hard trance-re összpontosító Q-dance programsorozat tavaly után visszatér a Szigetre, ahol először lép színpadra a techno partikat és fesztiválokat szervező holland csapat, az Awakenings, amelyhez a világ legnagyobb techno rendezvénye, az Awakenings Summer Festival is tartozik. Helyet kap az augusztusi bulifolyamban a drum&bass és a dubstep legnagyobb partijának tartott Rampage és bemutatkozik a Next Level is. A house területén ismert előadók és feltörekvő tehetségek terepe lesz a Higher Ground.

Ismét ott lesz a fesztiválon az Art of Freedom, amelynek célja, hogy feltűnő, elgondolkodtató alkotások, térinstallációk vizuális erejével színesítse a Szigetet.

Teljesen megújulnak a higiéniai blokkok, szinte valamennyi mobil-wc eltűnik, helyüket konténeres angolvécéblokkok veszik át.

"Tavaly sokat küzdöttünk a szokatlan szárazság miatti szállóporral, idén több fronton teszünk azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Egyrészt már tavaly év végén eltüntettük a kiszáradás okozta hiányosságokat a füves talajon. A Fővárosi Önkormányzattal és Óbuda Önkormányzatával közösen dolgozunk azon, hogy szárazság esetén folyamatosan tudjuk biztosítani a Duna vizével a locsolást. Emellett új pormentesítő kezelést alkalmazunk a fesztivál teljes területén, amelynek lényege, hogy az eljárás a levegő páratartalmát felhasználva enyhén nedves réteget képez a talajon" - idézte Kádár Tamás főszervezőt a közlemény.

A most bejelentett nevek teljes listája: Lorde, Macklemore, Mumford & Sons, Bonobo, Tale of Us, Girl in Red, Yung Lean, Caroline Polachek, Loyle Carner, Arlo Parks, Jeff Mills, AJR, Sleaford Mods, Ben Böhmer live, SG Lewis, Mochakk, Reinier Zonneveld Live, TroyBoi, Giant Rooks, Lazza, I Hate Models, 999999999, Confidence Man, The Aces, Son Mieux, Acid Arab, DJ Tennis, Shlomo, Herrensauna XXL, Anetha, TxC, Bizzey, Josman, Mezzosangue, Call Me Karizma, Lucie Antunes, Coloray, Vinicio Capossela, Anna RF, Queralt Lahoz, Haunted Youth, 47Ter, Leyo, Stain the Canvas, M. Byrd, Lass, Al-Qasar, Awir Leon, Damien.

A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Billie Eilish, David Guetta, a Florence + the Machine, a Foals, az Imagine Dragons, Sam Fender, Niall Horan, Diplo, Jamie xx, Sven Väth, Uncle Waffles, YUNGBLUD, az M83, a Moderat, Mimi Webb, a Nothing But Thieves, a Two Feet, a Viagra Boys koncertjét.

Borítókép: Calvin Harris koncertje a 28. Sziget fesztivál negyedik napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2022. augusztus 13-án