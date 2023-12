2014-ben került Kulcsár Edina fejére az ország legszebb lányának járó korona. Onnan egyenes út vezetett a londoni Miss World világversenyre, ahol a zsűri második helyezettnek választotta és a Miss Európa címet is elnyerte.

Ezzel, minden idők legeredményesebb magyar szépségkirálynője lett.

Azóta volt egy házassága Csutival, ami gyorsan tönkrement, két kisgyerek mellett döntöttek a válás mellett. Kulcsár Edina már a kapcsolat alatt beleszeretett G.w.M-be, aki ekkor még szintén házas volt. Mindketten elhagyták a párjukat, és nagyon gyorsan új családot alapítottak, nem sokkal a megismerkedésük után bejelentették a közös babájuk érkezését és össze is házasodtak.

Néhány éve még így nézett ki, a külseje és az öltözködési stílusa is nagyon megváltozott

Ez idő alatt a modell külseje folyamatosan változott, többen azt mondták, G.w.M a volt felesége hasonmását formálja belőle.

Az egykori szépségkirálynő, amikor összejött a rapperrel, lecserélte a teljes ruhatárát, és nem is titkolta, hogy a férfi miatt tette, aki szigorú kontroll alatt tartja, ahogy mit hordhat és mi az, amit többet nem vehet fel. Korábban Kulcsár Edina azt mondta, egy bizonyos hosszúságú, vagy egy picit áttetsző, átlátszó ruhát nem hordhat.

Mostanába sokat van nadrágban és sportosabban öltözködik

"Volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy légyszi, hadd tartsam már meg! Ő meg mondta, hogy nem" - magyarázta.

Sokan úgy vélik, hogy a régi Kulcsár Edinának már nyoma sincs, főleg miután a hajszínét is megváltoztatta

A kommentelők ezért G.w.M-et "hibáztatják", szerintük olyan dolgokat vár el a feleségétől, melyek miatt már nem is hasonít egykori önmagára.

"Mi történik Edinával? Hajad mint a Melanié, vagy nem is tudom. Most nagyon más vagy" - üzenték Edinának, majd jöttek a keményebb hangvételű kommentek. "Sajnos G.w.M teljesen átformálja Edinát, már nem hasonlít magára. Sajnálom" – fogalmazott valaki. "Borzasztó ez a haj, neki szerintem a sötétebb barna sokkal jobban áll" - tették hozzá.

Folyamatos botrányok

Legutóbb egy nyilvános eseményen is olyan ruhában és frizurával jelent meg Kulcsár Edina, ami sokak szerint nem illik hozzá. Ide G.w.M is elkísérte, közös kép is készült róluk.

Hónapok óta folyton valamilyen botránnyal hívják fel magukra a figyelmet a közösségi oldalaikon. Kulcsár Edina sem örülhet, hiszen hiába örvendett korábban nagy népszerűségnek, egyre többen fordulnak el tőle, nehezményezik, hogy mennyire megváltozott a stílusa és értékrendje az új férje hatására, valamint a magánéletének kiárusítása sem szimpatikus sokak számára - írja az Origo.