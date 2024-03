A tárlat megvalósításához a KIM támogatása mellett komoly segítség érkezett az NKA-tól a kiállítás koncepcióját elkészítő, 2021-ben felállt hattagú kutatócsoport működéséhez és a katalógus megjelentetéséhez, a szaktárca közvetítésével pedig a Pénzügyminisztérium az állami garanciavállalás körébe vonta a kiállítás biztosítását - emelte ki a megbízott igazgató, hangsúlyozva, hogy Szentendre három éven keresztül folyamatosan támogatta és segítette a kiállítás létrejöttét.

Lauter Éva kitért arra is, hogy a MűvészetMalomban a tárlatra kialakított 1200 négyzetméteres kiállítótér nagy kiállítások bemutatására, befogadására is alkalmas lesz, és a nemzetközi kölcsönzések feltételeit is teljesíteni fogja.

Bodonyi Emőke művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora elmondta, hogy a mostani tárlatra - amely július 28-ig lesz majd látható - Csehországból, Romániából, Párizsból és Hollandiából is érkeznek műtárgyak.

Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója az idei tavaszi fesztivált bemutatva arra emlékeztetett, hogy a város hagyományai inkább a kis, igényes, érdekes, különleges programokat kívánják.

Mint elmondta, alapvetően idén is szóló és duó produkciókat invitáltak meg, és ebben az évben különleges szerepet kap az irodalom.

Az április 6. és 21. között zajló rendezvénysorozatban látható lesz Náray Erika és Nyári Krisztián zenés irodalmi estje, Szalontay Tünde önéletrajzi ihletésű monodrámája, Grecsó Krisztián életrajzi stand-up estje, valamint Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus koncertje gordonkára és hegedűre.