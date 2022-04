Fritsch Róbert, a csepeliek tavaly Eb-bronzot szerzett kötöttfogásúja szombaton két szép sikerrel jutott az elődöntőbe, melyben a szerb Ali Feizollah Arsalant kiélezett küzdelemben verte. A vasárnapi aranycsatában a címvédő georgiai Shmagi Bolkvadzével mérkőzött, és elképesztő harc végén 3-2-re győzött ellene, karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratva.

A georgiai nagyon erősnek tűnt már az első másodpercektől, a meccs elején végig ő tolta, mozgatta a csepeli birkózót, akit másfél perc után meg is intettek. Bolkvadze erejét állásból megmutatta, lentről viszont fordított emelésből képtelen volt akciót csinálni, így Fritsch 0-1-nél állhatott fel, s a különbséget meg tudta tartani a szünetig a szakasz végéig robotoló riválisa ellen.

A folytatásban a magyar igyekezett visszaintetni ellenfelét, aki azonban keményen küzdött, hogy ebben megakadályozza, de az ötödik percben mégis leküldték a bírók (1-1), parterhelyzetből pedig Fritsch gyönyörű emelés után átforgatta (3-1). Az akciót Bolkvadze megkontrázta és mögé került (3-2), de nem tudta továbbvinni támadását, az utolsó egy percben pedig Fritsch állásból nagyon szépen lezárta a réseket, nem engedte indulni riválisát és karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta.



"Az ezüst vigaszt nem nyújt, de motivációt sokkal inkább"

Váncza István, az FTC sportolója szombaton nagyszerű teljesítménnyel menetelt, első három meccsét idő előtt lezárta, majd az esti elődöntőben örmény riválisát 4-2-re győzte le. A vasárnapi fináléban a török Murat Firattal küzdött meg, aki a tavalyi Eb-n harmadik, a vb-n pedig ötödik volt.

A meccs elején Váncza rögtön egy karberántással nyitott, pontot azonban nem tudott szerezni. A folytatásban is ő tűnt aktívabbnak, a bíró mégis a magyart intette először (0-1), ami azonban nem zavarta meg a hazai tehetséget, parterhelyzetből azonnal felpattant a szőnyegről. A pihenőre ugyanakkor mégis Firat mehetett elégedettebben, miután kevéssel az első három perc vége előtt fejlefogásból lecsavarta ellenfelét, így 3-0-ra elhúzott.

áncza István (pirosban) a török Murat Firat ellen küzd a férfi kötöttfogású birkózók 67 kilogrammos súlycsoportjának döntõjében a budapesti birkózó Európa-bajnokságon a BOK Csarnokban 2022. április 3-án. A magyar versenyzõ 3-1-re kikapott. MTI/Kovács Anikó

Forrás: Kovács Anikó

A magyar hátrány mindezek ellenére behozhatónak tűnt tekintve, hogy Váncza eddig pontgazdagon birkózott és parterhelyzetből kifejezetten eredményes volt. A törököt egy perc után meg is intették (1-3), s jöhetett a ferencvárosi akciója, ám Firat egészen kiválóan védekezett, Váncza pedig hiába próbált többször is emelni, megmozdítani is alig tudta.

Az utolsó másfél percben Váncza erejének utolsó morzsáit is kiadta magából, karberántással, derékra támadással is próbálkozott, ezúttal azonban nem találta az akcióhoz vezető utat, s elkeseredetten terült el a mérkőzés végén, majd könnyeivel küszködve hagyta el a szőnyeget.

Mérhetetlenül csalódott vagyok, nem hiszem, hogy holnapra megszépülne ez az ezüst. Ma jobb volt nálam a török, mert sajnos nagyot hibáztam, nem szoktak rajtam állásból pontot csinálni, de most ez történt, és ezért komoly árat fizettem. Ennek ellenére megvoltak a lehetőségeim, de nem tudtam befejezni az akciókat, amelyeket tegnap valószínűleg sikerült volna, de ma rosszabbul birkóztam

- mondta könnyeivel küzdve Váncza, aki hozzátette, az volt a terv, hogy ő támad először földről, de nem értette, miért őt küldtek le először, mivel sokkal aktívabb volt a riválisánál, ennek ellenére inkább magában keresi a hibát. "Az ezüst vigaszt nem nyújt, de motivációt sokkal inkább, jövőre újra megpróbálom, sőt, még idén a vb-n!"

"Ez pályafutásom legnagyobb sikere"

Lévai Tamás, a tavalyi U23-as világbajnok, a felnőttek között vb-ötödik magyar sportoló szombaton egy sima győzelem után a negyeddöntőben kikapott a vb-címvédő azeri Rafiq Huseynovtól, a vasárnapi vigaszágon viszont simán verte cseh ellenfelét, a torna utolsó magyar érdekeltségű mérkőzésén pedig a moldovai Mihail Bradu ellen lépett szőnyegre.

A BHSE 23 éves birkózója a negyeddöntőjében edző-édesapja, Lévai Zoltán szerint kissé megfontolatlanul ment előre, a helyosztón viszont kifejezetten higgadt volt. Nem erőltette az akciót, hagyta, hogy riválisa aktívabbnak tűnjön, így bevállalva az első intést a meccsen, melyet másfél perc után osztott ki neki a bíró (0-1). Lévai nyilvánvalóan hitt a védekezésében, s lentről meg is mutatta, hogy miért, Bradu ugyanis nem tudott akciót csinálni rajta. A szünetre az előny a moldovainál volt, a helyzeti előny viszont Lévainál volt, hiszen visszaintéssel már előnybe kerülhetett volna.

Ő azonban nem várt a bírói döntésre, a szőnyeg szélén szépen összefogott ellenfele hóna alatt, s két pontért eldobta, majd rögtön meg is pörgette (4-1). Mint utólag kiderült, a meccs érdemi része ezzel a jelenetsorral le is zárult, mivel a hatodik perc végéig Lévai biztosan védekezve nem hagyott esélyt az elkeseredetten küzdő ellenfelének, így pedig karrierje első érmét nyerte felnőtt világversenyen.

Ez pályafutásom legnagyobb sikere, bárcsak mindig Magyarországon birkózhatnánk, mert a közönség rengeteget segített. Egyedül a regnáló világbajnoktól kaptam ki, van egy akciója, amellyel mindenkit legyőz, de majd eltanulom tőle és saját fegyverével verem meg

- mondta nevetve a friss Eb-bronzérmes.

Lévai Tamás harmadik helyével kilenc éremmel zárta a hazai csapat az Európa-bajnokságot, melyen korábban a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) és a kötöttfogású Fritsch Róbert (72 kg) arany-, Bajcajev Vlagyiszlav (szabadfogás 97 kg), valamint Váncza István (kötöttfogás 67 kg) ezüst-, Nagy Bernadett (76 kg), Dollák Tamara (57 kg), Ligeti Dániel (szabadfogás 125 kg), illetve Vitek Dáriusz (kötöttfogás 130 kg) bronzérmet nyert.



Forrás: MTI

Borítókép: A győztes Fritsch Róbert a férfi kötöttfogású birkózók 72 kilogrammos súlycsoportjának döntője után a budapesti birkózó Európa-bajnokságon a BOK Csarnokban 2022. április 3-án