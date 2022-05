A magyar válogatott 18.30 órától a Tüskecsarnokban mérkőzik meg Romániával, a vendéglátók fiatal kerettel készülnek az El-mérkőzésekre. Korábbi kulcsemberek (Király-Tálas Zsuzsanna, Molcsányi Rita, Pallag Ágnes) elköszöntek a nemzeti csapattól, a stabil kerettagok közül pedig többek (Szakmáry Gréta, Török Kata, Tóth Fruzsina, Juhár Dalma, Gyimes Zsófia, Bagyinka Fanni) csak az augusztusban kezdődő Európa-bajnoki selejtezőkre csatlakoznak a válogatotthoz.

A magyar együttes kispadján első tétmeccsére készülő Vollmer a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte: a rendelkezésre álló kéthetes felkészülési időszak rövid, de igyekeznek maximális munkát elvégezni, amibe minden apróság nem fér bele, de az alapokat át tudják venni.

Egy folyamat elején tartunk, ami az összeszokást, a taktika felépítését illeti. Szombaton minden bizonnyal ideges játékosokat látok majd magam körül, hiszen a hat újonc mellett másoknak eddig epizódszerep jutott a válogatottban

- nyilatkozta Vollmer. Kiemelte: az El-ben ezúttal másodlagos lesz az eredmény, mert egy új program indult, ettől függetlenül nyerni szeretnének.

Először pontokat, aztán szetteket, majd persze a meccset is. Viszont akkor sincs tragédia, ha kikapunk. Nyerni vagy tanulni, ezek a szavak szerepelnek a szótáramban, a vereség azonban nem

- mondta.

A játékosok képviseletében a Németországban légióskodó Németh Anett elmondta: a válogatott gyakorlásain egyre magasabb szinten képesek teljesíteni, hosszabbak a labdamenetek, kevesebb a bosszantó hiba.

"A románokkal régen találkoztunk, sokat változtunk mi is és ők is, hozzánk hasonlóan erősen megfiatalított a keretük. Nem tudjuk, hogy most az övék vagy a miénk a jobb csapat, de szeretnénk győztesen, emelt fővel lejönni a pályáról" - mondta. Hozzátette: igyekszik németországi formáját átmenteni a válogatotthoz.

"Szeretnék pontszerzője lenni a csapatnak, meghatározó teljesítményt nyújtani, és amikor esetleg hullámvölgybe kerülünk, akkor bizonyítani, hogy lehet rám számítani, tartást, erőt és önbizalmat tudok adni a társaimnak" - közölte.

A csapat kapitánya, Szűcs Kinga kifejtette: a német edzővel az alapoktól kezdték a munkát a válogatottnál, a szakember nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mindenki felvegye a ritmust, és az apró hibáikat azonnal precíz pontossággal javította ki.

"Az a célunk, hogy bátran játszunk, és megmutassuk, amit eddig elértünk, megtanultunk a sportágból, azt fel tudjuk vinni a pályára. Ott pedig meg is mutassuk, mindegy hány évesek vagyunk, hányadik évadunk a válogatottban, minden pontnak tudunk örülni. Nagyon várjuk a meccseket, reméljük, hogy sokan kijönnek majd szurkolni nekünk" - mondta.

Sarlós Márton, a válogatott csapatvezetője kiemelte: nem várnak világmegváltó játékot, csupán azt, hogy a csapat egységes arculatot mutasson, álljon helyt, és adott esetben azért jusson tovább. Kiemelte: az El-keret összeállításánál az volt a cél, hogy kiderüljön, az elkövetkezendő 8-10 évben a válogatottnál kivel lehet komolyan számolni.

Az Európa-liga arany divíziójának csoportkörében a magyarok május 28. és június 8. között a románokkal és az ukránokkal találkoznak. A június 18-19-i final four rendezését eredetileg az ukránok kapták, ám a háborús helyzet miatt kérdéses, hol lesz a végjáték, amelynek a házigazda automatikusan résztvevője lesz.

A versenysorozat győztese 125 ezer euróval gazdagodik, továbbá részt vehet a jövő nyári Challenger Kupán, amelynek aranyérmese egy évvel később az elitet felvonultató Nemzetek Ligájában szerepelhet.

A magyar női röplabda-válogatott kerete:

liberók: Szalai Anna (MTK Budapest), Kertész Petra (Swietelsky-Békéscsaba)

feladók: Kotormán Réka (Louisiana University), Petrenkó Brigitta (Coastal Carolina University)

nyitásfogadók: Kiss Gréta (Szent Benedek RA), Szűcs Kinga (VBC Casalmaggiore), Szedmák Réka (1. MCM-Diamant Kaposvár)

átlók: Németh Anett (SC Potsdam), Vezsenyi Adrienn (Vasas Óbuda), Petőváry Panni (UTE)

centerek: Pintér Andrea (Fatum-Nyíregyháza), Vacsi Evelin (Szent Benedek RA), Pekárik Eszter (Swietelsky-Békéscsaba), Bodovics Hanna (Fatum-Nyíregyháza), Kump Alíz (Vasas Óbuda), Zólyomi Rebeka (Swietelsky-Békéscsaba)

Női Európa-liga, arany divízió, C csoport:

------------------------------------------

május 28., szombat: Magyarország-Románia, Tüskecsarnok 18.30

június 2., csütörtök: Ukrajna-Magyarország, Tüskecsarnok 18.00

június 4., szombat: Magyarország-Ukrajna, Tüskecsarnok 18.00

június 8., szerda: Románia-Magyarország, Alexandria 16.00

