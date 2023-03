A HUMDA kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a hazai bajnokság fejlesztéséhez, ezen belül is alapvetően a biztonság növeléséhez, ami kiterjed a nézőkre, a versenyzőkre és a hivatalos személyzetre is. A HUMDA ORB zárófordulója a Rally Hungary lesz, ez egyben ERC-futam is, melynek a promótere szintén az Ügynökség lesz. Egy év kihagyás után térhet vissza Nyíregyházára, valamint a Zemplénbe és a Tokaji borvidékre a verseny.

Rendkívüli jelentőségű az ERC visszatérése, hiszen az elmúlt év a sárga lapos figyelmeztetések miatt maradt ki. Korábbi ígéretünknek megfelelően az eddigi tapasztalatok alapos kiértékelését követően, a szervezésben részt vevők kemény munkájának és a folyamatos promóteri egyeztetéseknek köszönhető az újabb rendezés. Most arra koncentrálunk, hogy a rendezés kifogástalan legyen és mind a közönség, mind a versenyzők, mind a promóter elégedett legyen a versenyt követően. A HUMDA és az MNASZ együttműködésének fontos eleme az is, hogy egységes ruházatot biztosítunk a sportbíróknak. Aki tavaly legalább egy alkalommal közreműködött valamelyik rendezvényen, az két pólót, egy softshell kabátot és egy sapkát kap a munkájához

– emelte ki Szujó Zoltán a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke.

Forrás: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

Az együttműködésünkben fontos hangsúlyt kap a közlekedésbiztonság is, hiszen az ilyen versenyek alkalmasak annak az üzenetnek a kommunikációjára, hogy a versenyzés a versenypályára való, a közutakon pedig minden esetben be kell tartani a KRESZ szabályait. Közreműködésünknek köszönhetően egy újabb hagyományteremtő sportrendezvényt is útjára indíthatunk Győrben

– mondta Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: a rali szakág kiemelten fontos számunkra, ezt mi sem bizonyítja jobban az utóbbi évek ZEG Rally Show-inak sikeres megrendezésénél, továbbá a Rally Hungary promóciós feladatainak ellátásánál és a futam versenynaptárba való visszahozatalánál. Ezeknek köszönhetően több tízezer ralirajongó vehet részt a programjainkon.

Az Ügynökség koncentrál az utánpótlásra is ezért a támogatás része, hogy az idei szezon ORB2-győztese a 2024-es szezonban két versenyhez kap jelentős hozzájárulást a Peugeot Rally Cup-ban, ha ezen kívül elindul további három versenyen a szezonban.