Fülöp Attila: a labdarúgás a legszebb közös nyelv

A labdarúgás a legszebb és a legtöbb ember által „beszélt” közös nyelv – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Tasson, az I. Ágota Labdarúgó Tornán. Fülöp Attila az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (Ágota) és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója közös szervezésében zajló kétnapos rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy nincs még egy olyan közös nyelve az emberiségnek, amelyet ennyien szeretnek, és amelyet ennyien művelnek, mint a labdarúgás. A futballt olyan közösségi összetartó erőnek nevezte, amely kevés más helyen lelhető fel. Az államtitkár szerint a foci az, ami a „fiatalokat felkészíti és megtanítja az életre”. Fülöp Attila hangsúlyozta: Magyarországon rengeteg sportesemény zajlik, számos fontos nemzetközi sportrendezvény is. Az ország mindig is sportnemzet volt, és egyre jobb úton jár, hogy sportoló nemzetté is váljon – tette hozzá. „Azt kívánom, hogy a gyermekvédelemben átélhető, megélhető jóságokat, közösségi tapasztalatokat ezúttal a foci révén éljétek meg, és egymásra odafigyelve, becsülettel küzdjetek!” – szólt a résztvevőkhöz az államtitkár. Kothencz János, az Ágota Közösség vezetője arról beszélt, hogy az először megrendezett labdarúgótorna túlmutat a versengés, a vetélkedés keretein, alapvetően arról szól, miként tudnak közösségük tagjai más keretek között is egymásra odafigyelni. Kiemelte: ezek a fiatalok valóban tudják, hogy mit jelent küzdeni, megharcolni kihívásokkal, átugorni akadályokat. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok számára „Élj és játssz becsülettel!” szlogen jegyében meghirdetett tornára az ország minden szegletéből érkeztek lakásotthonban és nevelőszülőknél élő, 13-19 éves fiatalok. Összesen 23 csapat 160 fiatalja méri össze tudását két napon keresztül ifjúsági és serdülő korcsoportban. A tornán a győzteseknek járó serleg és érmek mellett különdíjakat is kiosztanak egyebek mellett a gólkirálynak, a legjobb és a legkreatívabb játékosnak, a legjobb kapusnak, valamint a legsportszerűbb csapatnak. A pihenőidőben a fiatalok megismerhetik a Kiskunsági Nemzeti Park élővilágát, a templomban pedig pasztorációs foglalkozásokon vehetnek részt. Az Ágota közösség évek óta kiemelt feladatának tekinti, hogy a sportot, és ezen belül a labdarúgást - mint a prevenció és élményszerzés egyik leghatékonyabb eszközét - alkalmazza és beépítse az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok mindennapi életébe. Az élményadáson túl céljuk a közösségépítés, a személyes kompetenciák, pozitív személyiségjegyek kialakítása, a küzdeni akarás, a fair play szellemének megerősítése, az egyéni érdekek alárendelése, mások segítése.