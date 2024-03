A világranglistán 57. magyar remek formában menetelt Floridában, mivel az amerikai Aleksandar Kovacevic, a hatodik helyen kiemelt dán Holger Rune és az ausztrál Alexei Popyrin ellen szettet sem vesztett, majd a tizenhat között a Runéhoz hasonlóan top 10-es ausztrál Alex de Minaurt búcsúztatta. Ezzel a nem hivatalos élő ATP-rangsorban már a 38. helyen áll. A folytatásban egy igazi nagyágyú következett a huszonhat éves Zverev személyében, aki Tokióban olimpiai, 2018-ban és 2021-ben pedig ATP-világbajnok lett, 21 trófeát gyűjtött, 2020-ban döntőt vívott a US Openen, megfordult a világranglista második helyén is, és több mint 40 millió dollárt ütögetett már össze – derült ki az Origó oldaláról.

Marozsán nagyot küzdött

Az első szettben Zverev dominált és végül 6:3-ra meg is nyerte azt. A másodikra feljavult Marozsán, inkább ő irányított, bréklabdája is volt, ám a legrosszabbkor, 6:5-ös állásnál elkövetett néhány hibát, így rövidítés helyett 7:5-re alulmaradt – olvasható az Origón.

– Nem annyira éreztem a játékot, eléggé merev és feszes voltam, izgultam a mérkőzés előtt és az elején is. Éreztem, hogy merev a kezem, lassabban teniszeztem, ezt ő ki tudta használni – mondta el a mérkőzés után Marozsán, aki azt is elárulta, hogy eléggé furcsa volt az időjárás, néha fújt a szél, néha sütött a nap, de ehhez alkalmazkodnia kell. Ezért is nyert a német, mert jobban tudott alkalmazkodni, sokkal több ilyen meccs van a háta mögött.

Ennek ellenére Marozsán elégedetten utazhat el Miamiból, hiszen top tízes teniszezőket győzött le, méltó ellenfele volt Zverevnek is, hétfőtől a legjobb ötven közé kerül a világranglistán, és gyakorlatilag biztossá vált a helye a párizsi olimpián. A meccs végén Zverev nagyon szimpatikusan gratulált neki az egész túrához, főként a miami versenyhez és a szép eredményéhez – írta meg a Magyar Nemzet.

Zverev dicsérete

A német kiválóság elsőként az elitbe tavaly berobbant magyart méltatta a meccs utáni sajtótájékoztatón.

– Ma láthattuk, hogy Fábián milyen fantasztikusan üt az alapvonalról, és a legjobbakat is keményen megdolgoztatja. Ha úgy játszik a folytatásban, mint ma a második szettben, akkor hamarosan ő is odaérhet a top 10-be – jelentette ki Zverev.

– Nagyon jól esett, hogy azt mondta, ha így tudok játszani a továbbiakban is, akkor előbb-utóbb összejöhet nekem is a top10-es álomhatár, ami tényleg óriási dolog. Ha ezt egy korábbi világranglista második, olimpiai győztes, világbajnok mondja, akkor abban lehet, hogy van valami – reagált a dicséretre a magyar játékos.

Marozsán örült, hogy egy picit már tartanak tőle a meccs előtt, nem veszik félvállról, sőt felkészülnek belőle, ugyanakkor neki ezáltal nehezebb dolga van, mert már számítanak azokra a játékelemekre, amiket alkalmazni szokott.

A magyar teniszező pályafutása harmadik ATP-negyeddöntőjét is elveszítette, előzőleg tavaly Sanghajban a lengyel Hubert Hurkacz, Szófiában pedig a német Jan-Lennard Struff állította meg őt a nyolc között. A floridai torna után a 185 ezer dolláros (67 millió forint) pénzdíj vigasztalhatja, illetve az, hogy a jövő héten már a top 40-ben jegyzik majd a világranglistán.

Miami, negyeddöntő:

Alexander Zverev (német, 4.)–Marozsán Fábián 6:3, 7:5