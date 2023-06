A mozgás szereteténél és az abból való töltekezésnél nincs és nem is lesz valószínűleg jobb terápia.

Sáfrány Emese életében mindig fontos szerepet töltött be a sport és ez a mai napig nem is változott. Annak ellenére, hogy anyuka lett sem hagyott alább a mozgásnak. Sőt, most hajlékonyságát és mély gondolatait is megosztotta velünk.