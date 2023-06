A pécsi születésű Kamarás Iván a napokban a nyaralásáról jelentkezett be a közösségi oldalán. Napszemüveg, atléta, óra, a háttérben a végtelennek tűnő tenger és egy luxushajó. Ez az összeállítás is remekül passzol sármos színészünkhöz. És ahogy több mint nyolcvan kommentelő, úgy mi is jó vakációt, és kellemes pihenést kívánunk neki!