Ugye mindenki emlékszik, hogy milyen jelenettel ér véget az egykori bankrablóról készített film, A viszkis? A busójárás forgatagában tűnik fel az Ambrust megformáló színész portékáit kínálva, háttérben pedig az egyik legnagyobb magyar bank mohácsi épülete látható.

Az idei forgatagban az igazi Viszkis, Ambrus Attila is részt vett, aki be is jelentkezett Mohácsról Instáján. Méghozzá ismét maszkban. De sem a mohácsiaknak és a környéken élőknek sem kellett megriadniuk, Ambrus Attila nem bankarablás mesterségéhez tért vissza, portékáit árulta a jeles eseményen.