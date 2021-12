Továbbra is töretlen a modellvasutak sikere, az idei, immár harmincadik alkalommal megrendezett vasútmodell-parádéra is nagyon sok látogató érkezett a Pécsi Kulturális Központba, a kisgyermekektől az idősebb korosztályig mindenkit lenyűgöztek az Első Pécsi Ifjúsági Vasútmodellező Klub (EPIVK) terep­asztalain zakatoló járművek. A tavaly elmaradt rendezvény miatt, illetve a jubileum alkalmából az idén még különlegesebbé szerették volna tenni a programot a szervezők, ezért az elmúlt három évtizedet tablókon is bemutatták. A látogatók a régi újságcikkek, plakátok és megjelenések képeit is megtekinthették.