Idén is elindult a Katolikus Karitász „Angyalbatyu” segélyprogramja, amelyhez a Pécsi egyházmegye is csatlakozott – a cél, hogy a karácsonyi időszakban azokat a gyerekeket segítsék, akiknek egyébként nem jutna semmilyen ajándék a fa alá. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a felhívásában szeretettel kér mindenkit, aki teheti, hogy állítson össze egy angyalbatyut, és adja le a gyűjtőpontok valamelyikén. Baranyában az akció november végén indult, és több intézményben már véget is ért, a héten azonban még több helyen fogadják a felajánlásokat. A Magtár Látogatóközpontban minden nap 9 és 17 óra között várják az adományokat, a Karitász Központban, a Janus Pannonius utca 4. szám alatt, valamint a Lánc utca 6.-ban, a Karitász Krízis Központban pedig munkanapokon 8 és 16 óra között lehet leadni a csomagokat. Mindhárom helyszínen december 16-án zárul az akció.

Az angyalbatyu készítése igen egyszerű – emeli ki felhívásában a segélyszervezet. A lényeg, hogy olyan apróságok – játékok, plüssök, illatszerek, kulcstartók, édességek stb. – kerüljenek a cipősdobozba, amelyek szép állapotban vannak, és amelyeknek az adományozó is örülne. A dobozra kérik ráírni, hogy hány éves gyermeknek készült a batyu, és hogy kislány vagy kisfiú kapja-e meg.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász tanácsot is ad az angyalbatyu-készítéshez: válogassunk össze jó állapotban lévő játékokat, apró ajándéktárgyakat, édességet, pipereholmikat, és tehetünk személyes üzenetet, jókívánságot, képeslapot vagy rajzot is a csomagba – javasolják. Az adományok a gyűjtőpontokra egy zacskóban is elvihetők, ott a segélyszervezet munkatársai gondoskodnak a dobozba csomagolásról. Kérik, hogy a batyuba törékeny, folyékony vagy romlandó ajándék ne kerüljön.