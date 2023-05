Élt a mostaninál szebb napokat is a pécsi labdarúgás, amelyeket nem csak a szurkolók, de mi is előszeretettel idézünk fel. Kollégáink közül kevesen élhették meg a nyolcvanas évek közepi PMSC-s hőstetteket: a Feyenoord és a Manchester United elleni mérkőzést, a Magyar kupa-aranyat, a bajnoki ezüstöt, de fotóriporterünk, Laufer László nem csak szemlélője, megörökítője is volt ezeknek. A Dunántúli Napló Múltidéző rovatának aktuális részében épp ezen időszakban készült fotókból válogattak szerkesztőink, podcast adásunkban pedig fotósunk az elkészülésük körülményeiről is mesél egyéb, a csapat mellett megélt élmények mellett.