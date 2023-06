A Három Királylány, Három Királyfi Mozgalom immár hatodik évben hívta életre a gyerekemelő kezdeményezését, melyhez idén a Pécsimami Egyesület és a Hurcibaba Klub közösen csatlakozott. Ebben az évben a résztvevők nem csak egy szimpla gyerekemelést mutattak be, hanem minden nagyvárosban előtte körtáncot jártak a résztvevők a „Kicsi vagyok én, majd megnövök én” kezdetű dalra. Pécsett az Árkádban is sokan regisztráltak a Pécsimami szervezésére, és azok a családok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, ahol a szülők már nem bírják a magasba emelni a gyereküket, ők lufit emelhettek a fejük fölé.

– Harminckilenc család regisztrált előzetesen általában 2-3 fővel, de volt aki nem jött el, hiszen a kisbabás lét ilyen, nem mindig sikerül ezt megvalósítani. Ugyanakkor nagyon sokan voltak, akik itt látták, hogy valami történik, és csatlakoztak hozzánk. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien emeltünk gyereket és táncoltunk közösen, hiszen egy közös zenés-táncos flashmob volt. S mivel más program most nem volt, aki most itt volt velünk, az gyakorlatilag azért jött ide, mert fontosnak tartja ennek az eseménynek az üzenetét, ami nem más, mint hogy gyermeknek lenni és szülőnek lenni is nagyon jó – mondta Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke.

A résztvevő családokat a szervezők nem várták üres kézzel: a gyerekemelők a Pécsimami támogatóinak köszönhetően az Árkád játszóházába fél órás belépőt, a Mischler Cukrászdában lefogyasztható fagyikupont, a Játéksziget felajánlásából Playmobil figurát, vagy Bing csomagot és matricát, vagy buborékfújót kaptak.