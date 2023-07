Mielőtt ez az egész kezdeményezés elindult, Jakab Adrienn megfigyelte, hogy egyre kevesebb nő hord szoknyát, ruhát, mert sokkal kényelmesebb beleugrani egy nadrágba. A túlzott nadrágviselés pedig kihat a nők hangulatára is. A programmal a jógaoktató célja az volt, és még ma is az, hogy minél több embert megfertőzzön ezzel a pozitív vírussal.

A szoknyaviselés azért is fontos, mert aki ezt a ruhadarabot hordja, az teljesen másképp érzi magát.



– Ha felhúzunk egy szoknyát vagy ruhát, elegánsabb érzetünk lesz, aminek a hatására teljesen megváltozik a tartásunk, amely megváltozásával a légzésünk is más, és emiatt sokkal jobban érezzük magunkat. Manapság elveszítettük a képességünket, hogy tudjuk, mi nők, a Földből töltekezünk energiával, onnan halmozzuk fel a méhünkben a női energiáinkat, nadrág viselése esetén azonban a tartalékainkat használjuk és elzárjuk magunkat ettől a Földből érkező energiaforrástól

– mesélte az oktató.

A szoknya viselésre nyáron nem lehet kifogás, hogy nincs hozzá illő cipő, harisnya. Ilyenkor még a meleg is elviselhetőbb szoknyában, mint nadrágban. És ennek a ruhadarabnak gyógyító hatása is van. Minden korban a nőiességet jelképezte, és aki rendszeresen visel szoknyát, sokkal nőiesebb energiákkal rendelkezik, mint az, aki ritkán vagy egyáltalán nem hordja.



– Mindezek mellett a szoknya viselése támogatja a kreativitásunkat, önbizalmunkat, kiteljesedésünket, a termékenységet és a biztonságérzetet is

– hangsúlyozta Jakab Adrienn.

A programmal kapcsolatban fantasztikus visszajelzések érkeztek már. A jógaoktató elmondta, hogy volt olyan, aki úgy vett részt az akcióban, hogy életében egyetlen szoknyája sem volt még. A program hatására vásárolt be ebből a ruhadarabból, végigcsinálta a hónapot, és imádta.



– A program augusztus elsején indul. A munkahelyen egy-két nap múlva mindenkinek feltűnik majd a változás. És aki belevág ebbe, annak egy hét után már könnyedén fog menni, pláne, hogy a környezeti visszajelzés még jobban meg fogja erősíteni a résztvevőt abban, hogy folytassa

– mesélte a jógaoktató.

Az eseményhez két jógás program is kapcsolódik. A Szoknyás jóga augusztus 9-én és 16-án délután 7 órakor zajlik a Perczel Miklós utca 26. alatt található Jógaházban.

A kezdeményezés részleteiért és további érdekességekért hallgassák meg a bama.hu oldalon található podcastműsorunk.



A középkorban a férfiak is hordták



Mennyi szoknya létezik már manapság: maxi, midi, mini, feszes, bő, ceruza, szatén, szövet, fidres-fodros, mintás, és még lehetne sorolni. De hát sokáig nem volt ilyen nagy a választék, és sok mindenen keresztülment ez a ruhadarab, hogy elnyerje végső formáit, ha ezek egyáltalán a végsők, mert a divat folyamatosan változik és mindig lesznek újabb és újabb fajták. De honnan számítjuk a szoknya történetét? A középkorban nyaktól térdig értek a ruhák, a derékon övvel kötötték meg és férfiak is hordták. A XV. században vált csak ketté ruhaderékká és szoknyává, ezzel pedig elkezdődött a mai értelemben vett szoknya időszámítása.