Vendégünk volt Fröhlich Balázs, tech pioneer, feltaláló. Balázs rengeteg mindennel foglalkozik. Talán a legismertebb ötlete egy egyedi tervezésű és fejlesztésű elektromos motorkerékpár volt, amellyel egy kereskedelmi csatorna televíziós műsorában is szerepelt. NFT-kel is foglalkozik, amely elmondása szerint a cryptonak és a művészetnek egy furcsa elegye. A 3D-s nyomtatásban már akkor benne volt, amikor még egyáltalán nem volt elterjedt. Ezeken kívül projekteket is lebonyolít drónokkal, de hogy még mi mindennel foglalkozik és, hogy mi a véleménye a technológia gyors fejlődéséről az beszélgetésünkből kiderül.